Von Alexander Albrecht

Mannheim. Rund 50 Hektar des neu entstehenden Stadtteils Franklin – das entspricht 70 Fußballfeldern – werden Grünflächen sein. Das ist immerhin ein Drittel des Gesamtgeländes. Und viel Platz für Spiel, Sport und Erholung. Die Planer haben jetzt die einzelnen Abschnitte vorgestellt.

Verbunden werden Flächen und Stationen durch den "Loop", einen circa 3,3 Kilometer langen Rundweg. "Ganz ausgebaut, wird er einmal fünf Meter breit und zweigeteilt sein", erklärt Tobias Dreher, Projektleiter bei der zuständigen städtischen Gesellschaft MWSP. Auf einer fein geschotterten Spur laufen die Jogger und flanieren die Spaziergänger, die andere ist asphaltiert und eignet sich für Radler oder Skater. Ein großer Teil soll noch in diesem Jahr fertig sein.

Tobias Dreher stellte die Pläne für den Stadtteil Franklin vor. Foto: Gerold

Alle Generationen sollen – ähnlich der Alla-Hopp-Anlagen, nur weitläufiger – auf ihre Kosten kommen. Gegenüber der ehemaligen Elementary-School der Amerikaner entsteht ein Spielplatz hauptsächlich für Kleinkinder. Körbe werfen können Jugendliche auf dem benachbarten Basketballfeld, das von den US-Streitkräften übernommen worden ist. Im Bereich der früheren Middle School haben die Macher inzwischen die ersten fünf Hektar freigegeben. Ein kleines Eldorado für Naturfreunde. Weil die Amerikaner mehr auf "Zierbäume" setzten, was der Artenvielfalt schadete, wurden die Saat für eine Wildwiese verstreut und Obstbäume gepflanzt.

Kirschen, Äpfel und Birnen sollen einmal von Bewohnern und Passanten geerntet werden. "Wir wollen keine klassischen Parkflächen schaffen", sagt Jakob Trzebitzky vom verantwortlichen Berliner Planungsbüro Sinai. "Und auch einen Beitrag gegen das Bienensterben leisten." Doch der Klimawandel macht auch vor Franklin nicht Halt. "Der April ist viel zu trocken gewesen", hadert Trzebitzky, es habe kaum geregnet.

Ein der US-Prärie nachempfundener Spielplatz zählt zu den Höhepunkten. Foto: Gerold

Deshalb haben die Gärtner neben Obstbäumen und Feldahorn auch andere, klimabeständigere Arten gepflanzt. Dazu gehören aus Amerika stammende Ahorn-Typen und Amberbäume. "Wir gehen sehr bewusst und sparsam mit natürlichen Ressourcen wie Boden oder Baumaterialien um", verspricht Landschaftsarchitekt Trzebitzky mit Blick auf die Ökobilanz.

Fehlendes Wasser und vor allem die Corona-Lage führen mancherorts zu Verzögerungen. So zum Beispiel beim American-Landscape-Spielplatz, der schon gestalterisch ein echtes Highlight ist. Getreu dem Motto "Arizona in Mannheim" steht das "Monument Valley" in der Prärie mit seinen Tafelbergen aus gigantischen, rötlichen Gesteinsformationen Pate für das außergewöhnliche Konzept. Die nachgebildeten Klüfte und Schluchten oder die Formationen aus Robinienholz laden zum Klettern und Verstecken ein und machen Lust auf Abenteuer. Die Kinder werden es sicher auch verkraften können, dass die Felsen nicht aus den Staaten stammen – sondern von Steinbrüchen aus dem Pfälzer Wald.

Die neue Laufbahn im Sportstadion in sattem Blau. Foto: Gerold

Vermutlich im Juni, sofern es die Pandemie zulässt, soll der Spielplatz eröffnet werden. Und bis Jahresende ein U-förmiger Grünzug, der sich vom Nordwesten der früheren US-Militärfläche über den Süden bis in den Nordosten Richtung Käfertaler Wald zieht. Fast ein halbes Dutzend Sportflächen sind entlang des "Loops" entstanden. Fast wie (von der Presse) "bestellt", zieht ein Athlet an Geräten sein Krafttraining durch. "In Zeiten geschlossener Fitnessstudios gibt es hier bereits regen Zulauf", weiß MWSP-Geschäftsführer Achim Judt.

Flankiert von einer Calisthenics-Anlage geht es zum früheren Woods-Memorial-Stadion, das aufwendig saniert worden ist. Der Kunststoffbelag der Laufbahn in strahlendem Blau ist schon von Weitem zu sehen. Es ist laut Judt erst die dritte Bahn in Mannheim in Wettkampfqualität, soll aber nicht nur Vereinen und Schulen, sondern grundsätzlich jedem offen stehen. Das Gleiche gilt für das Spielfeld aus Naturrasen. Fußballpartien im Ligabetrieb sollen darauf nicht stattfinden. Die MWSP steckt rund 22,5 Millionen Euro in die Grünflächen. Neben dem U-förmigen Zug gibt es im Osten noch weitere Grünbereiche wie die Festwiese oder die Fläche vor der Panzerhalle. 2024 soll alles fertig sein.