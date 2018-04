Von Stefan Otto

Mannheim. Der ganze Jungbusch ist eine Bühne. Die Akteure ziehen durch die Straßen des Stadtteils und die Zuschauer folgen ihnen. Regelmäßig darunter ist auch der Mannheimer Filmemacher Mario Di Carlo. "Feuerbrand", seine Aufzeichnung des Geschehens im vergangenen Sommer, hatte nun Premiere im Mannheimer Cinema Quadrat. Seine Dokumentation trägt denselben Titel wie die Inszenierung, die im Juli 2017 durch den Jungbusch führte. "Feuerbrand" war als Schauspiel eine freie Bearbeitung des Dramas "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller.

Regisseurin Lisa Massetti verlegte den klassischen Stoff um Liebe, Intrigen und den Konflikt der Stände in den Jungbusch unserer Zeit, in ein Viertel, das sich seit einigen Jahren vom sozialen Brennpunkt zum hippen Ausgehquartier entwickelt. Massettis ganz heutige Inszenierung machte die einsetzende Gentrifizierung, den Wandel im Immobilienmarkt, die einseitige Profitorientierung und die damit verbundenen sozialen Ungerechtigkeiten zum Thema. Gespielt wurde an sehr urbanen Orten: im Gemeinschaftszentrum, in der Beil- und in der Hafenstraße, in Hinterhöfen, vor Mauern und auf Laderampen. Mitten im Jungbusch, den vertrauten Straßen der jungen Schauspieler, die selbst im Viertel wohnen.

Die Verdrängung in ihrem Lebensumfeld betrifft sie unmittelbar. Deshalb ist es ihnen ein Anliegen, die Folgen der avisierten Aufwertung des Quartiers auf die Bühne zu bringen und dabei verschiedene Aspekte aufzuzeigen: die Bedeutung von Spekulationen, die Zerstörung sozialer Gefüge, die Konsequenzen für lang ansässige Familien oder den zu befürchtenden Verlust von Heimat.

Schillers Luise Millerin heißt in "Feuerbrand" Meriyam (gespielt von Tuba Ibis). Ihr Vater betreibt eine Musikschule im Jungbusch, die den geplanten Sanierungsmaßnahmen zum Opfer fallen soll. Ausgerechnet der Vater ihres Geliebten Ferdinand (Burak Hössoz) verantwortet diesen Plan. Ferdinand selbst wäre bereit, aus seiner Welt auszubrechen und mit Meriyam ein neues Leben zu beginnen. Sie dagegen gerät immer mehr zwischen die Fronten. Sie liebt Ferdinand, fühlt sich aber auch ihrem alten Vater verpflichtet.

Gemeinsam mit ihren Darstellern hat Lisa Massetti "Kabale und Liebe" der Situation in Mannheim angepasst. Bereits seit 25 Jahren arbeitet die Theaterpädagogin im Jungbusch. In der Jugendkulturwerkstatt Creative Factory inszeniert sie Theaterstücke mit überwiegend jungen Laienschauspielern, mehrheitlich mit türkischem und italienischem Migrationshintergrund. Ihr geht es darum, die Teilnehmer, Akteure wie Zuschauer, für die angesprochenen Themen zu sensibilisieren. "Wir bringen die Stimme des Viertels auf die Bühne", sagt sie bei der Vorstellung von "Feuerbrand" im Cinema Quadrat.

Ihre bewährte Form des Sidewalk- oder Stationen-Theaters, das die Zuschauer durch die Straßen und über die Plätze des Quartiers führt, bietet den geradezu idealen Rahmen dafür, dass sich die Besucher ein eigenes Bild von der Situation machen können. "Die Atmosphäre ist sehr schwierig einzufangen", meint Mario Di Carlo, "aber ich denke, so ein Film kann die Aufführungen konservieren und auch über den Stadtteil hinaustragen". Schon seit einigen Jahren begleitet er die Open-Air-Aufführungen mit seiner Kamera. 2009 hat er mit "Heimspiel" eine sehr anschauliche Dokumentation über den Prozess einer Inszenierung im Jungbusch gedreht, die auch beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg zu sehen war.