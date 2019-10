Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Schon 2014 stand Johanna Schmidt beim Neujahrsempfang für ihr Engagement als Vorlesepatin als eine er Geehrten auf der Bühne. In diesem Jahr wurde sie erneut für ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Dieses Mal für die Arbeit im Netzwerk Senioren im Stadtteil Schönau. "Aber eigentlich hat sich ja eins aus dem anderen ergeben", sagt Johanna Schmidt.

Die 82-Jährige ist ziemlich "ausgebucht". Den mittlerweile 6. Schönauer Gesundheitstag des Netzwerks Senioren am 19. Oktober von 10 bis 16 Uhr im Caritas-Zentrum Guter Hirte organisiert sie ebenso mit wie den Seniorennachmittag "Gegen den Novemberblues" am 15. November von 13.30 bis 16 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Gemeinde. Die Pressearbeit des Netzwerks liegt in ihren Händen. Darüber hinaus erstellt Johanna Schmidt aktuelle Übersichten derjenigen Veranstaltungen, die die 14 Kooperationspartner über ihre regelmäßigen Angebote hinaus auf dem Programm haben - wie beispielsweise Vorträge zu bestimmten Themen.

Für den "Novemberblues" arbeitet Johanna Schmidt gerade an einer eigenen Geschichte in Kombination einem Stadtteil-Quiz - mit ihrem Hund als Hauptfigur. "Paul erforscht seine Heimat" soll die Geschichte heißen. Längst nicht die einzige, denn das Verfassen und Lesen von Lyrik und Prosa ist eigentlich der Anfang dessen, was die rüstige Seniorin zu einer ebenso überzeugten wie engagierten Ehrenamtlichen hat werden lassen. "Gern geschrieben habe ich schon immer und hatte in der Schule immer die besten Aufsätze", berichtet die gebürtige Pfälzerin, die schon bei verschiedenen Mundartwettbewerben erfolgreich war. Als die Enkel klein waren, verfasste sie für diese eigene Gedichte und Geschichten und ließ sie liebevoll illustrieren.

Als die Stadt vor etwa 15 Jahren eine Ausbildung zu Vorlesepaten anbot, fühlte die Seniorin sich spontan angesprochen. "Ich hatte mir gerade das Bein gebrochen, hatte Zeit und Langeweile", erzählt sie. Bald schon begann sie an Schulen, in Kindergärten, Arztpraxen und bei anderen Gelegenheiten aus fremden Texten ebenso zu lesen wie aus ihren eigenen, die seit die Enkel zu groß dafür geworden waren, in der Schublade gelegen hatten. Wann immer sie als Vorlesepatin im Einsatz ist, informiert sie sich vorher genau, wo und für wen sie liest, und bringt mitunter auch eigens für die Situation geschriebene Texte mit. "Lesen fördert Sprache und Sprechen, es regt die Fantasie an, macht Spaß und fördert damit auch die Gesundheit", betont sie.

Johanna Schmidt kommt als Vorlesepatin also ziemlich rum in ihrem Stadtteil. Als dann der Caritasverband Mannheim über sein Schönauer Quartierbüro ein Netzwerk ins Leben rufen wollte, das den Austausch der in der Seniorenarbeit Aktiven ermöglicht und deren Hilfs- und Freizeitangebote etablieren wollte, bat man sie um ihre Mithilfe. "Ich bin doch kein Verein, und alt bin ich auch nicht", habe sie zunächst gedacht, erzählt sie. Doch dann wurde ihr bewusst, dass man sie aufgrund ihrer zahlreichen Kontakte für das Projekt wollte und zugleich auf ihren Input und eigene Impulse setzte.

Seit der Gründung des Netzwerk Senioren Schönau ist Johanna Schmidt mit dabei. Auch die Sache mit dem Verein war schnell gelöst. Als stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Stadtteilbibliothek Schönau gehört sie über die Stadt Mannheim dem Verbund an. Im Grund nur eine Formalität. Denn worauf es ankommt, ist die aktive Mitarbeit.

Johanna Schmidt hat die besondere Gabe, andere für eine Sache zu begeistern. "Man muss wissen, wo und wen man fragt", beschreibt sie es selbst und erweist sich als perfekte Netzwerkerin über den Stadtteil hinaus. Denn für den 23. Oktober ist die rührige Seniorin von Helmut Neuhauser, einem der Sprecher vom AK Grüne Alte in Mannheim, als Teilnehmerin zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wohnen und Leben im Alter" in den Stadtteil Vogelstang eingeladen, um dort über die vielfältigen Unterstützungsangebote auf der Schönau zu sprechen.

