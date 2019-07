Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Gerade ist Jan Sichau von seinem Erasmus-Stipendium aus Toulouse zurückgekommen. In den Sommerferien geht es mit dem Pfadfinderbund Mannheim auf Großfahrt nach Tunesien. Der 25-Jährige ist prinzipiell gern in der Welt unterwegs. "Ich mag es, ohne touristischen Zwang zu reisen, Land und Leute kennenzulernen und ein Stück internationaler Erfahrung mit nach Hause zu bringen", sagt er. Das Durchbrechen der Routine schärfe darüber hinaus den Blick und helfe, sich selbst und die Dinge zu reflektieren. Davon profitiert auch Sichaus ehrenamtliche Tätigkeit. Der gebürtige Mannheimer ist seit 2014 Vorsitzender des Stadtjugendrings Mannheim und vertritt darüber hinaus die Interessen junger Menschen im Mannheimer Jugendbeirat.

Ein Gremium, das sich aus Repräsentanten von Stadtjugendring (SJR), Schulbeirat, der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendparteiorganisationen zusammensetzt. Seit 2014 gehört Jan Sichau auch dem Jugendhilfeausschuss als sachkundiger Einwohner an. Jugendverbandsarbeit auf allen Ebenen also, und Sichau leistet sie aus voller Überzeugung. "Es macht mir Spaß. Damit besteht schon mal ein Eigeninteresse", sagt er und lacht dabei. Vor allem aber geht es ihm um die Lobbyarbeit. "Im Austausch mit Kindern und Jugendlichen - und nicht über deren Köpfe hinweg", erklärt Sichau, der den Bachelor in Geografie in der Tasche hat und aktuell an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen Soziale Arbeit studiert.

Hintergrund "Engagiert in Mannheim" Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielseitige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen. Es geht beispielsweise um Teilhabe, Umweltschutz oder Integration. In der Serie "Engagiert in Mannheim" [+] Lesen Sie mehr "Engagiert in Mannheim" Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielseitige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen. Es geht beispielsweise um Teilhabe, Umweltschutz oder Integration. In der Serie "Engagiert in Mannheim" stellt die RNZ jeden Monat eine dieser Ideen und die Akteure vor. (oka)

[-] Weniger anzeigen

Als Schüler kam Jan Sichau über ein Berufsorientierungspraktikum im Jugendkulturzentrum Forum erstmals mit der Jugendverbandsarbeit in Kontakt. Da war er bereits ehrenamtlich beim Pfadfinderbund Mannheim aktiv. Das Forum in der Neckarpromenade war damals für ihn eine wichtige Anlaufstelle, um sich mit den "Mannheimer Schülern gegen Rechts" zu verbinden und für den später daraus entstandenen "AK gegen Rechts" Veranstaltungen zu organisieren. Mittlerweile vertritt er als Vorsitzender des Stadtjugendrings 33 Mannheimer Jugendvereinigungen mit mehr als 40.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 26. Zu den Mitgliedern zählen der Sportkreis Mannheim genauso wie die Jugendorganisationen der Rettungsdienste und verschiedener Religionsgemeinschaften, die Jugend im Kurpfälzer Chorverband oder die Naturfreunde-Jugend.

Unterschiedliche Vereinigungen, unterschiedliche Interessenslagen. Ein Grund, warum der Mannheimer sich an der Spitze des Dachverbands engagiert. Konflikte austragen, andere Meinungen aushalten, Kompromisse finden - die Jugendverbandsarbeit sei urdemokratisch und vermittle, wie Demokratie funktioniert. "Gerade in Zeiten rechtspopulistischer Tendenzen ist das ganz wichtig", findet er. Nicht minder wichtig: Dass der SJR als Träger der Mannheimer Inklusions-, Sprach- und Hausaufgabenförderung, des Internationalen Mädchentreffs und des Jugendkulturzentrums Forum sowie mit Kampagnen und Fortbildungen zahlreiche Angebote zu (politischer) Bildung, Freizeitgestaltung und zur Selbstorganisation mache, wofür die verlässliche Förderung durch die Stadt unabdingbar sei.

Mit der Stadt hat der SRJ zudem die Trägerschaft von "68Deins!" übernommen. Das Kinder- und Jugendbüro Mannheim bietet über Beteiligungsmodelle wie Stadtteilversammlungen oder Kinder- und Jugendgipfel jungen Menschen die Möglichkeit, mitzureden und ihre Stadt mitzugestalten. "Eine gute Sache", findet Sichau.

Um die Kinder und Jugendlichen dauerhaft für ein Mitwirken zu motivieren, müssten eingebrachte Vorschläge von Politik und Verwaltung aufgenommen und Dinge sichtbar werden "Diesbezüglich wollen wir von Seiten des Stadtjugendrings das Monitoring weiter ausbauen", sagt der Vorsitzende, der sich über seine Auszeichnung beim Neujahrsempfang sehr gefreut hat. "Das ist einerseits Würdigung und andererseits Auftrag, weiter aktiv zu sein", erklärt der engagierte Mannheimer.

Info: Die weiteren Folgen gibt es unter www.rnz.de/ma-engagiert