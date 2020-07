Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Ich engagiere mich gern, beruflich wie ehrenamtlich", sagt Wolfgang Katzmarek. Über die Gewerkschaft habe er gelernt, was Zusammenhalt heißt und wie viel er bewirken kann. Diese Erfahrung und die Tatsache, dass der 67-Jährige von klein auf mit dem Käfertaler Wald verbunden ist, veranlasste ihn, die Bitte Max Jaegers anzunehmen: 2014 wurde Katzmarek Vorsitzender der "Freunde des Karlsterns Mannheim". "Geplant hatte ich das nicht", erzählt Katzmarek, der damals zwar schon im Vorruhestand war, jedoch als Mannheimer SPD-Kreisvorsitzender Verantwortung trug.

Die Wahl fand im März statt. Wenig später verstarb Jaeger, Gründungs- und Ehrenvorsitzender des 2006 gegründeten Fördervereins der Karlstern-Freunde. Anlass war die drohende Schließung des Rotwildgeheges beim Karlstern im Käfertaler Wald, weil der Stadt die Mittel für Sanierung und Unterhaltung fehlten. Schnell stellte sich heraus, dass die Aufgabe weitaus komplexer war. "Die dortigen Freizeiteinrichtungen waren in schlechtem Zustand oder geschlossen", erinnert sich Wolfgang Katzmarek.

Doch der Verein hatte sich auch zum Ziel gesetzt, mit Veranstaltungen Menschen mit der Natur zusammenzubringen. Alles auf einmal war jedoch ehrenamtlich nicht zu stemmen. Daher entwickelte der Vereinsvorstand mit Stadt und Jobcenter eine Kooperation: Die "Freunde des Karlsterns" schufen Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Menschen, um mit deren Hilfe Wald und Freizeiteinrichtungen in Schuss zu halten, und ihnen wiederum eine Perspektive zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu bieten.

"Bis heute ist das ein Erfolgsmodell", sagt Katzmarek stolz. Dieses Vereinsmodell aus sozialem und ehrenamtlichem Engagement weiter am Laufen zu halten, sei für ihn Motivation gewesen, den Vorsitz zu übernehmen. "Die Beschäftigungssache" habe viel mit seiner Biografie zu tun, erklärt der langjährige Betriebsratsvorsitzende von Roche Diagostics. Den Käfertaler Wald als kostenloses, nicht eingezäuntes Naherholungsgebiet zu erhalten, bezeichnet er ebenfalls als ein persönliches Anliegen.

Zu tun gibt es für die zehn Ein-Euro-Jobber sowie mittlerweile drei Festangestellten jede Menge. Förster Marko Kratz wird beim Füttern von Bisons, Wildschweinen und Hirschen ebenso unterstützt wie bei der Wartung von Schutzhütten und Unterständen. Kneipp-Anlage, Waldspielplatz, Trimm-dich-Pfad werden gepflegt, Wanderwege freigeschnitten und Brutkästen betreut.

Aktuell hat der Verein Warnschilder aufgestellt, um auf Müll hinzuweisen, der "vom Himmel fällt". "Denn keiner will’s gewesen sein. Doch unsere Helfer holen zweimal pro Woche säckeweise Dreck raus", sagt der Vereinschef. Während der Corona-Pandemie würden viele Menschen Erholung und ein bisschen Abwechslung im Käfertaler Wald suchen. Dagegen sei auch nichts einzuwenden, wenn nicht rücksichtslose Waldbesucher mit Hundekot gefüllte Plastiktüten oder die Reste von ihrem Picknick im Freien hinterlassen würden.

Umso ärgerlicher, wenn man weiß, wie viel Zeit und Arbeit seit fast 15 Jahren in das Naherholungsgebiet investiert wird. Handgeschnitzte Schilder weisen Spaziergängern den Weg. Zwei Boulebahnen wurden gebaut, die ganzjährig kostenlos zur Verfügung stehen. 2013/2014 hat der Verein mit der Vergrößerung des Bisongeheges und der Erweiterung der Herde ein Großprojekt im Wert von 42.000 Euro gestemmt und dieses anschließend der Stadt als Geschenk übergeben. Kurz darauf übernahmen die Karlstern-Freunde als Mieter die "Alte Försterei" von der Stadt, um dort nach einer Renovierung eine Fotoausstellung zur Geschichte des Käfertaler Walds einzurichten.

"Der Vorstand trägt die Verantwortung für die Beschäftigten, das allein bedeutet schon einen hohen zeitlichen Aufwand", berichtet Katzmarek. Dabei dürften jedoch die mittlerweile etwas mehr als 330 Mitglieder und das Vereinsleben nicht aus den Augen verloren werden. "Vieles läuft in Selbstorganisation", sagt er. Neben dem Mitgliederstammtisch sind innerhalb des Vereins drei Walking-Gruppen sowie eine Malgruppe aktiv. Anlaufstelle für Mitglieder und ganz normale Waldbesucher ist das 2009 erbaute Info-Center, das 2014 in Max-Jaeger-Haus umbenannt wurde. In Nicht-Corona-Zeiten ist es im Sommer an den Wochenenden geöffnet. Neujahrsempfang, Waldführungen Hüttenfest am Vatertag, Boule-Turnier, Waldmeisterschaft für Kinder, Kunst und Kultur im Wald oder Weihnachtsbaumverkauf: Rund um Karlstern-Pavillon "Max Jaeger Haus" ist regelmäßig Programm. Nur nicht in diesem Jahr. Denn wegen Corona fallen bis einschließlich September alle Veranstaltungen aus.

