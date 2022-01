Von Stefan Otto

Von Hedwig, Ilse und Birgit, drei Generationen einer Ludwigshafener Familie, erzählt die Mannheimer Autorin Karin Lassen in ihrem ersten Roman "Sei tapfer im Leben!" Die Spuren der Kriegskinder". Ein sehr gelungen und berührend aufgearbeitetes Stück Zeitgeschichte von 1940 bis heute.

"Ich hoffe, auf diesem Weg sowohl zu unterhalten, als auch zum Nachdenken und vielleicht sogar zum gegenseitigen Verständnis anzuregen", erklärt die Systemische Beraterin, Redakteurin und Schriftstellerin, der all dies gelingt. Ihr biografischer Roman, der nur einen griffigeren Titel verdient hätte, nimmt seinen Anfang bei einem Geburtstagsessen der 75-jährigen Ilse. Tochter Birgit und Schwiegersohn Markus, die einzigen Gäste, erkennen, dass es mit ihr nicht mehr zum Besten steht. Dass sie erheblich abgebaut hat, nur noch appetitlos in ihrem Essen herumstochert und Schmerzen leidet. Allein: Sie verweigert sich jeder Hilfe. "Niemals mehr würde sie zulassen, auf andere angewiesen zu sein", heißt es. "Niemals mehr würde sie erlauben, dass andere über ihr Wohl bestimmten."

Umgeben von dieser Rahmenhandlung, die in kurzen Kapiteln immer wieder aufscheint, blickt der Roman zurück auf Ilses Leben, das 1939, nur Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begann. Ihre ersten Erfahrungen sind geprägt von wiederkehrendem Fliegeralarm, den Bombenangriffen auf Ludwigshafen und angstvollen Nächten im Keller und Bunker.

Ihre Eltern, stets pflicht- und traditionsbewusst, dabei sprach- und machtlos gegenüber den Schrecken des Kriegs, flüchten sich in eisiges Schweigen und hüllen auch ihre Tochter darin ein. "Was Kinder nicht wissen, müssen sie nicht vergessen", lautet ihr Unheil bringendes Credo. Es lässt außer Acht, dass diese Kinder kaum lernen, mit ihren Ängsten und Fragen umzugehen. Ilse wird Kontoristin, heiratet zweimal und bekommt zwei Kinder. Das lebenslustige Mädchen wandelt sich zur fleißigen Angestellten, die junge Ehefrau zur Mutter. Ihr Nachname ändert sich, doch beständig bleibt sie auf der verzweifelten Suche nach Harmonie mit den Eltern, nach Liebe, Anerkennung und Freiheit.

Ilse steht fraglos im Zentrum des dramaturgisch geschickt gebauten Romans, der ihr Leben jedoch so erfreulich ausführlich in den Blick nimmt, dass auch Ilses Mutter Hedwig und ihre Tochter Birgit weiten Raum erhalten. Das gilt weniger für alle beteiligten Herren: ihren Vater Wilhelm oder ihren Mann Fred, zwei "Aniliner", ihren Erstgeborenen Udo und ihren zweiten Mann Bodo.

Davon ausgehend wie von eingehenderen Beschreibungen der jeweiligen Mode oder eingearbeiteten Kochanleitungen, kann man "Sei tapfer im Leben!" wohl als "Frauenroman" klassifizieren, als einen jedoch, den auch Männer mit großem Gewinn und viel Lesevergnügen in die Hand nehmen können.

Er beruhe auf Briefen, Dokumenten und Fotos, die sie von einer engen Vertrauten erhalten habe, berichtet Karin Lassen, die zuvor ein kulinarisches Sachbuch, "Eine Möhre auf Weltreise" im Mannheimer Waldkirch Verlag, veröffentlicht hatte. "Je mehr Dokumente ich las und je mehr ich Erzähltes nachrecherchierte, desto stärker wurde mir bewusst, wie wenig wir eigentlich über die damalige Realität und deren Auswirkungen auf Betroffene wissen", sagt sie und betont, wie sorgfältig sie etwa im Ludwigshafener Stadtarchiv, den Kirchenbüchern der Apostelkirche oder im Unternehmensarchiv der BASF nachgelesen und -geforscht hat.

"Das reicht so weit, dass ich jedes kleinste Detail, vom Wetter bis hin zum Charakter der Pfarrersfrau, genau recherchiert habe. Wenn es an einer Stelle schneit, dann kann sich der Leser sicher sein, dass an diesem Tag tatsächlich Schnee gefallen ist."

Allerdings schlagen sich ihre Rechercheergebnisse in klein gedruckten Fußnoten nieder, die den Lesefluss eher hemmen, als ihm dienlich zu sein. Andererseits gelingt es ihr auf diesem Weg, die Zeit aufleben zu lassen, von denen ihr Roman handelt.

Info: Karin Lassen. Sei tapfer im Leben! Die Spuren der Kriegskinder, Pinguletta Verlag, 412 S., EUR 17,60