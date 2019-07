Von Volker Endres

Mannheim. Schlechte Nachrichten für die Inklusion. Anfang des Monats stellte die gemeinnützige Markthaus Mannheim GmbH einen Insolvenzantrag. "Es war keine langsame, schleichende Überschuldung, sondern wir haben ein echtes Liquiditätsproblem", erklärte Geschäftsführerin Sabine Neuber.

Das Markthaus Mannheim betreibt als staatlich anerkannter Inklusionsbetrieb zwei soziale Secondhand-Kaufhäuser, die Jobbörse Schwetzingerstadt und sechs Nahversorgungs-Lebensmittelmärkte in der Metropolregion und an der Bergstraße. Rund 100 Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten hier seit 1997 Hand in Hand zusammen.

Damit soll nun Schluss sein? "Nein", versichert Sabine Neubert, die seit Mai als Geschäftsführerin in der Verantwortung steht. "Wir werden einen Weg finden. Aber wir sind kein normales Unternehmen, sondern ein spezielles Konstrukt. Dafür braucht es dann eben auch spezielle Wege."

Die sollen nun in den kommenden drei Monaten gefunden werden. Bis dahin entscheidet sich, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird. "So lange sind der Betrieb und die Arbeitsplätze sicher", betont die Geschäftsführerin. Das gelte ganz besonders für die circa 40 Menschen mit Behinderung, die im Markthaus beschäftigt sind.

Die liegen auch dem SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei am Herzen: "Die Idee ist zu wertvoll. Sie darf nicht sterben." Er fordert von der Stadt Hilfe aus einem Unterstützungsfonds, der dafür eingerichtet werden müsste. "Die Stadt ist gern bereit, eine Initiative zur Rettung des Unternehmens zu unterstützen", erklärte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU).

So gewähren der Fachbereich Arbeit und Soziales und das Jobcenter Mannheim der Markthaus GmbH einen jährlichen Zuschuss von 35.000 Euro aus Mitteln der kommunalen Beschäftigungsförderung für einen Inklusionscoach in Ergänzung eines Projekts des Europäischen Sozialfonds. "Zusätzliche Finanzmittel stehen im Haushalt aktuell allerdings nicht zur Verfügung", schränkte Wirtschaftsbürgermeister Grötsch ein. Und trotzdem: "Die Stadt Mannheim hofft, dass das Markthaus als Integrationsbetrieb und verlässlicher Partner weiter bestehen kann."

Darauf hofft auch Sabine Neuber, die im "Hauptamt" Geschäftsführerin der Biotopia Arbeitsförderungsbetriebe ist. "Aktuell sind wir dabei, die Gründe für die Liquiditätsprobleme zu analysieren." Die sind, nach dem bisherigen Kenntnisstand, vielfältig. So habe beispielsweise die Umbaupause aus Brandschutzgründen im Haupt-Kaufhaus im Stadtteil Neckarau auf Grund der fehlenden Einnahmen während dieser Phase ein größeres Loch in die Kasse gerissen.

"Generell ist es so, dass gemeinnützige Unternehmen nie genug ,Speck’ haben, um davon in weniger guten Zeiten zu zehren", wusste auch Fulst-Blei. An der Lösung müsse man deshalb auch gemeinsam arbeiten: "Wir nehmen jetzt die Gespräche mit unseren Fördermittelgebern", abgesehen von Stadt und Bundesagentur für Arbeit erhält die gemeinnützige GmbH Zuwendungen vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, "und dem Vermieter auf", kündigte die Geschäftsführerin an.

Sie hofft auf die Solidarität der Kunden, denn auch die Erlöse aus dem Warenverkauf sowie Transportdienstleistungen und Haushaltsauflösungen spielen eine große Rolle im Etat. "Außerdem wollen wir eine Unterstützerkonferenz organisieren, bei der verschiedene Akteure dabei sein sollen", erzählt Sabine Neuber.