Mannheim. (pol/mare) Dumm gelaufen für einen 38-Jährigen ist sein vermeintlicher Einbruch in einen Discounter am Dienstagabend. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 22.45 Uhr löste die Alarmanlage eines Lebensmitteldiscounters in der Schwetzinger Straße Ecke Tattersaalstraße aus, worauf mehrere Streifen dorthin fuhren. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten öffnete ein 38-jähriger Mann die Tür des Lagers und kam heraus. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann soll unter anderem mehrere Flaschen Spirituosen aus dem Discounter gestohlen haben. Bei seiner Durchsuchung wurden des Weiteren ein Messer, eine geringe Menge Amphetamin, Einbruchswerkzeug und eine Sturmhaube gefunden.

Die Polizei durchsuchte den Discounter, fand aber niemand anderen. Wie der 38-Jährige unbefugt in den Markt kam, wird noch ermittelt.

Als die Beamten die Personalien den 38-Jährigen überprüften, stellten sie zudem fest, dass der Mann gleich mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wird aufgrund dessen am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Aufgrund der aufgefunden Einbruchswerkzeuge und der mitgeführten Sturmhaube wird zudem geprüft, ob der Tatverdächtige auch für andere Straftaten in Betracht kommt.