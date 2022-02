Von Marco Partner

Mannheim. Medellín, Berlin, Ibiza, Belgrad, Costa Rica – und dann nur noch Corona. Die Pandemie hat die durchaus klangvolle DJ-Karriere des Mannheimer House-Produzenten Ray Okpara erst einmal ausgebremst und den Alltag des nachtaktiven und reisefreudigen Elektro-Musikers auf den Kopf gestellt. Doch der 43-Jährige sieht das Positive: die Zeit für Entschleunigung, die vielen Stunden, die er nun mit seinem Sohn verbringen kann. Auch zur Gitarre greift der Discjockey nun häufiger.

"Zwölf Auftritte im Monat, jedes Wochenende woanders. Ich bin durch die ganze Weltgeschichte geflogen. Das war normal, ich habe voll davon gelebt. Natürlich hat die Pandemie einen Rieseneffekt auf mich gehabt", sagt Ray Okpara. Vor Corona tingelte er unter anderem durch Osteuropa, im schon berühmten März 2020 sollte eine Mittelamerika-Tournee mit Auftritten in Guatemala und El Salvador starten. "Daraus wird wohl nichts mehr, zumindest in dem Ausmaß", erzählt er. Seit Anfang der 2000er ist er hauptberuflich als DJ und House-Produzent aktiv. Seine Musik geht nach vorne, Okpara spielt und kreiert gut gelaunten, oft mit Vocal-Samples untermalten, souligen House.

"Aber ich bin jetzt auch schon über 40 Jahre alt, habe genug Spaß gehabt, viele Partys erlebt", gesteht er. Beim Leben aus dem (Platten-)Koffer bleibt auch vieles auf der Strecke. Schon vor dem plötzlichen Lockdown sei der Gedanke gereift, das DJ-Leben etwas runterzuschrauben, um mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. "Denn diese Zeit kommt nicht wieder", weiß er. Der weltweit gebuchte House-Künstler bewarb sich auf "normale" Jobs. Und wurde in einem Museum fündig. "Dann wurde ich zum zweiten Mal vom Lockdown erwischt, konnte aber in Kurzarbeit gehen", sagt Okpara. Das war als Vollblut-DJ anders. "Zum Glück habe ich immer brav meine Steuern bezahlt und konnte staatliche Hilfen beantragen", verrät er.

Dennoch wunderte und sorgte sich sein damals fünfjähriger Sohn, warum Papa jetzt so viel zu Hause ist, woher nun das Geld kommen soll, und er fragte, warum Papa Musiker wurde. "Lass das mal meine Sorge sein, ich bin Lebenskünstler", antwortete der Vater, der im bürgerlichen Leben Rainer heißt. "Ich konnte mich in Momenten, auf die ich keinen Einfluss habe, schon immer ganz gut aufstellen", betont er. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Okpara in einer neuen Situation zurechtfinden muss.

Geboren wurde er 1978 in Gelsenkirchen, als Zweijähriger zog er mit der Familie in eine nigerianische Kleinstadt. "Mein Vater war Chefarzt, in meinen Augen war alles Sonnenschein und Natur", erinnert er sich. Aber es gab auch politische Unruhen und eine instabile wirtschaftliche Lage. Als Neunjähriger kam er nach Heddesheim, war überwältigt vom Farbfernseher, einem ständig laufenden Kühlschrank und fließendem Wasser.

In Deutschland erfuhr er aber auch, was Rassismus bedeutet: "Gleich am ersten Tag in der Schule gab es Beleidigungen, das musste ich erst einmal verarbeiten." In größeren Städten fühlt er sich wohler. Die Familie zog nach Oggersheim, dann lebte Okpara im Jungbusch. In den Mannheimer Clubs und in der Walzmühle in Ludwigshafen kam er in den Neunzigern mit elektronischer Musik in Berührung. Dank seines Kumpels und DJs Johnny D. versuchte er sich eher zufällig an den Turntables. Und fand Gefallen daran. Unter anderem im Loft wurde er Resident-DJ, zweimal zog es ihn nach Berlin, beide Male aber kehrte er wieder in seine Heimat Mannheim zurück.

Im Sommer 2021 hatte Okpara am Hafenstrand seinen ersten Gig seit Langem. "Das war willenlos, man fühlt, was einem gefehlt hat", sagt er. Und doch ist der Antrieb nun ein anderer, hat er sich inzwischen daran gewöhnt, nicht mehr an vorderster Party-Front zu stehen. "Die Natur hat das gutgemacht. Ich muss nicht mehr überall dabei sein und spüre, dass ich jetzt woanders mehr gebraucht werde", erklärt er. Natürlich gibt es auch Stunden, in denen er das Clubleben vermisst: "Es fehlt etwas in der Seele, das Interagieren mit anderen Menschen. Aber ich schaffe es, das Gute dabei zu finden und glücklich zu sein."

Die Kopfhörer hat Ray Okpara ohnehin nicht ganz abgelegt. "DJ werde ich wohl immer bleiben. Ich habe mir vor allem in Lateinamerika Kontakte aufgebaut und freue mich darauf, das wieder einmal nutzen zu können", betont er. Statt in die Plattenkiste greift der 43-Jährige nun häufiger zur Gitarre und produziert eigene Tracks. In diesem oder nächsten Jahr soll ein Album erscheinen. "Ich habe also weiterhin viel Musik im Ohr", erklärt er, doch auch beim Basteln der Beats habe sich etwas gewandelt. "Früher war ich intuitiver, heute produziere ich mehr nach Plan", stellt er fest. Und das gilt in der Musik wie im Leben.