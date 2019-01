Mannheim. (gol) Nico Specht hat sich im wahrsten Sinne des Wortes durchgeboxt. Der Mannheimer Kandidat der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) blendet die Jury des Sender RTL bei seiner Bewerbung weniger durch gesangliche Qualitäten als durch sportliche Action. Spontan lässt er sich fallen wie von einer Kugel getroffen. Oder er haut Juror Pietro Lombardi mit Kung-Fu-Tricks aus den Socken. Später röhrte er Rammsteins "Hallelujah" ins Mikrofon. "Mit Inbrunst und Gefühl", sagt zumindest Lombardi. Die anderen Jury-Mitglieder sind weniger euphorisch. Xavier Naidoo ("Du kummscht aus Monnem? Warum kenn’ isch disch net?") und Tänzerin Oana Nechiti winken ab. Sie erkennen zwar den Willen des 23-jährigen Kampfsportlers und Freizeit-Komparsen. Doch ein "Hallelujah" rufen sie angesichts seiner Performance nicht aus. "Poptitan" Dieter Bohlen gibt letztlich den Ausschlag. Nico Specht hatte ihn als Joker gewählt, deshalb zählte Bohlens Stimme doppelt.

"Ich finde es interessant, wie du dich entwickeln könntest", erklärt er dem Mannheimer Rocker. Und ruft ihm noch hinterher: "Wenn du dem eine Britney-Spears-Nummer gibst, wird’s lustig." Soulstar Naidoo lakonisch dazu: "Die hört sich wahrscheinlich genauso an." Als der Kandidat endlich freudestrahlend mit dem gelben Recall-Zettel verschwindet, der ihm die nächste Runde sichert, muss der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi noch einmal die Kampfszene Revue passieren lassen, bei der sich der frühere DSDS-Sieger rasch geschlagen gibt: "Der packt mich so und ich dachte nur: ’Wow!’"

Während sich die Akteure köstlich über sich und die Bewerber amüsieren, geht es in den sozialen Netzwerken rund. "Einfach nur peinlich", finden viele die Show. Auch die Palette der Kandidaten überzeugt die User diesmal nicht. "Führt RTL eigentlich gern psychisch Kranke vor?" oder "War DSDS schon immer so arg fremdschämig und trashig wie dieses Jahr?", lauteten einige harsche Urteile über die erste Sendung. Noch schlimmer werden die Entscheidungen der Jury kommentiert. Das betrifft auch den Mannheimer Nico Specht, der Rammstein mehr schreie als singe, aber trotzdem überraschend weiterkomme. Einer mutmaßt: "Neues Konzept: Selbst die schlechtesten Teilnehmer weiterlassen, weil für den Gewinner interessiert sich sowieso keiner."

Am heftigsten allerdings teilt die Twitter-Gemeinde gegen die Neue in der Jury aus: "Oana ist so gut besetzt wie Ray Charles in der Let’s Dance-Jury", lautet der wohl galligste Kommentar. Die neu formierte Jury lockt trotz Promibonus für "Professor Ton" Xavier Naidoo weniger Zuschauer vor den Fernseher. Laut "quotenmeter.de" schauen 4,26 Millionen Zuschauer zu. Mit knapp 14 Prozent holt DSDS die schlechteste Quote für eine Auftaktfolge seit 2011.