Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Dienstagmorgen 22 Hunde auf einem Gartengrundstück im Mannheimer Bösfeld beschlagnahmt. Das teilen die Beamte mit.

Schon im letzten Jahr hatten die Ordnungshüter 7 Hunde beschlagnahmt, da der Besitzer gegen Tierschutz-Bestimmungen verstoßen hatte und angezeigt worden war. Aufgrund von neuen Hinweisen aus der Bevölkerung wurde der Polizei nun bekannt, dass auf dem Gelände wieder Hunde gehalten werden - obwohl dies dem Halter nach dem Fall untersagt worden war. In Kooperation mit dem Veterinäramt der Stadt Mannheim erwirkte die Polizei deshalb einen Durchsuchungsbeschluss und rückte am Dienstagmorgen um 8 Uhr an.

Auf dem Gartengrundstück fanden die Beamten dabei die bereits aus der Vergangenheit bekannten sowie neu gebauten Zwinger. In diesen befanden sich 21 Hunde, darunter 15 Jungtiere. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich dabei um Cane Presa- und American Staffordshire-Mischlinge, deren Zucht aufgrund der sogenannten Kampfhundeverordnung verboten ist.

Alle Tiere, insbesondere die Jungtiere, machten einen kränklichen Eindruck, was auf die desaströsen Haltungsverhältnisse zurückführen ist. Die Ausläufe waren mit Kot und Abfall übersät. Bei der Durchsuchung wurden die Beamten aufgrund von Blutspuren auf eine nahezu leblose Malinois-Hündin aufmerksam, die zahlreiche Bisswunden am Körper aufwies. Aufgrund des Gesundheitszustandes ist bislang davon auszugehen, dass sie ihren Verletzungen erlegen wird.

Alle Hunde wurden beschlagnahmt, vom Tierarzt begutachtet und umgehend in umliegende Tierheime in der Region verteilt. Eine endgültige Wegnahme wurde bereits in die Wege geleitet.

Der ehemalige Halter wurde wegen der festgestellten Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung sowie die Polizeiverordnung gefährlicher Hunde zur Anzeige.