Von Paul Pflästerer

Mannheim. Zähe Monate liegen hinter der Kulturbranche. Auch wenn wieder Konzerte, Theatervorstellungen und Kleinkunst unter Bedingungen stattfinden können, sind Veranstalter und Kulturhäuser noch weit entfernt vom Regelbetrieb. Ein Lichtblicht für die Betroffenen ist die Sommer-Bühne am Stromwerk in Mannheim. Doch nun gibt es Protest gegen die Veranstaltungsreihe. Er kommt von der Bürgerinitiative (BI) "Offenes Stadtteiltreffen Neckarstadt". Unter dem Hashtag #boykottstromwerk wird auf die Kampagne aufmerksam gemacht, in einem Begründungsschreiben auf Facebook schreibt die Initiative über ihre Beweggründe: Es geht um die Angst vor Gentrifizierung der Neckarstadt-West, vorangetrieben von steigenden Mieten durch Großinvestoren, die alte Häuser aufkaufen, renovieren und teuer weitervermieten. Um "Zweckentfremdung" von Wohnraum durch Umwandlung in Gastronomie. Zudem gebe es einen Plan, den "Partytourismus" vom nahe gelegenen Stadtteil Jungbusch auf die andere Neckarseite zu verlagern – in die Neckarstadt.

Damit würde der Jungbusch als Feiermeile entlastet werden, wovon wiederum die Immobilienfirma Hildebrant und Hees profitiere. Diese hat laut "Offenes Stadtteiltreffen Neckarstadt" das Stromwerk-Gelände aufgekauft, mit einer Investitionssumme von 12 Millionen Euro soll ein "kreativ-wirtschaftlichen Campus" aufgebaut werden. Ein weiteres Indiz für die vorangetriebene Transformation der Neckarstadt sieht die Initiative darin, dass "in kürzester Zeit über 40 Häuser aufgekauft wurden". Die Stromwerk-Konzerte verstehen die Protestierenden als eine Maßnahme, mit dem das Image der Neckarstadt künstlich aufgehübscht werden soll.

Stromwerk-Konzerte haben zum Ende der Kurzarbeit beigetragen

Zeltfestival-Leiter Timo Kumpf. Archivfoto: Gerold

Dennoch ginge diese Protestaktion im Erfolgsfall zum Leidwesen einer ganzen Berufssparte, die mit am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen waren und weiterhin sind. Dass sich die Boykott-Initiatoren dessen bewusst sind, die "Kulturschaffenden haben ein hartes Jahr hinter sich" wird geschrieben, tröstet Veranstalter, Künstler und Veranstaltungstechniker nur wenig. Timo Kumpf, Veranstalter der Stromwerk-Konzerte, nimmt die Aktion persönlich und reagierte in einem Facebook-Post: "Oh wow, ein Boykott gegen uns, der nix mit uns zu tun hat. Chapeau, liebe Mannheimer*innen! Sehr treffsicher."

Doch die Zusammenarbeit des Veranstalters mit der Eigentümerin des Grundstücks, der Firma Hildebrandt und Hees, bleibt der Bürgerinitiative ein Dorn im Auge, "der Protest richtet sich gegen die Hintermänner und Strukturen des Veranstaltungsortes". Kumpf, der auch das Mannheimer Festival "Maifeld Derby" ins Leben gerufen hat, erklärt, wie es dazu gekommen ist: Damals habe er eine Fläche gesucht, um genehmigte Förderungen im Rahmen von "Neustart Kultur" einsetzen zu können. Nur so habe seine Firma "Delta Konzerte" die Kurzarbeit der Mitarbeiter beenden können, sagt er. Alternativen habe es nicht gegeben: "Bei städtischen Flächen sind wir abgeblitzt und auf die Freiflächen konnten wir nicht warten. Über das Angebot vom Stromwerk, die Fläche unentgeltlich nutzen zu können, haben wir uns nicht nur gefreut, es war auch die einzige Möglichkeit, dieses tolle Programm nach Mannheim zu holen."

Nach über eineinhalb Jahren Stillstand sei der einzige Fokus gewesen, endlich wieder eine Bühne bespielen zu können. Dass er als Veranstalter schließlich ins Visier der Bürgerinitiative geraten ist, dafür hat Kumpf kein Verständnis. "Ihr habt scheinbar unendlich viele Kritikpunkte am Stromwerk-Betreiber. Aber Euch fällt nichts Besseres ein, als die eigen verantwortete Reihe einer kleinen Mannheimer Firma in diesem ganzen Konstrukt rauszupicken?"

Worum geht es eigentlich?

Für die BI geht es derweil darum, auf die Geschäftsaktivitäten von Hildebrandt und Hees aufmerksam zu machen. Im Fokus steht dabei auch Geschäftsführer Marcel Hauptenbuchner. Ihm wird seitens der Boykottierenden vorgeworfen, aus reiner Profitgier zu handeln. 2018 berichtete die RNZ über die Angst der Mieter im Jungbusch vor Kündigungen, nachdem Hildebrandt und Hees 23 Häuser in Mannheims berüchtigtem Stadtteil gekauft hatte. Im Herbst 2020 waren es dann schon 60 Immobilien in der Neckarstadt und im Jungbusch, die der Immobilienfirma gehören – viele mit Ladenfläche oder Gastronomie im Erdgeschoss. Als die RNZ Hauptenbucher vor rund 10 Monaten mit der Frage konfrontierte, ob Mieter gezielt verdrängt würden, antwortete er mit einem klaren "Nein". Man kaufe teilweise leere Häuser, die durch Jahrzehnte fehlender Investitionen unbewohnbar geworden seien, saniere sie und schaffe für Menschen ein Zuhause. Das "Offene Stadtteiltreffen Neckarstadt" fordert indes: "Wenn schon Aufwertung, dann für alle" – also auch für diejenigen, die sich teurere Mieten nicht leisten können.

Ticketverkauf angekurbelt

Sind die Künstler und Kulturschaffenden einfach nur zwischen die Fronten geraten? Für Timo Kumpf wird es vermutlich ein kurzes Störfeuer bleiben, denn der Boykottaufruf habe das Gegenteil bewirkt und den Ticketvorverkauf für die Stromwerk-Konzerte merklich angekurbelt. Zurück bleibt die Verärgerung über manche Kommentare, die er unter seinem Beitrag auf Facebook lesen musste. Wie dieser hier: "Kein Veranstalter ist gezwungen, mit solchen Strukturen zusammenzuarbeiten", schrieb eine Nutzerin. Wie zutreffend diese Aussage nach eineinhalb Jahren ohne Einkünfte ist, darüber wurde bereits viel gestritten.

Andere mögen zwar die Ansichten der Initiative teilen, heißen aber das Vorgehen nicht gut. Dafür werden Vorschläge gemacht, wie man die Event-Reihe für die Information der Menschen hätte nutzen können. "Warum nicht gemeinsam was machen? Warum gegeneinander?", regte eine Facebook-Kommentatorin an. Dass der Stadtteil Neckarstadt-West Verschönerungen ganz gut gebrauchen könnte, davon ist ein anderer Nutzer überzeugt.