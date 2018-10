Mannheim. (rnz/rl) Die Mannheimer Privatschule "Das Kurpfalz" hat Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das teilte ein Sprecher des vorläufigen Insolvenzverwalters Tobias Wahl von Anchor Rechtsanwälte am Montag mit. Das Amtsgericht Mannheim habe den Rechtsanwalt bereits am Donnerstag bestellt. Der Antrag habe keine Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb des Gymnasiums und der Realschule mit insgesamt rund 700 Schülern, 68 Lehrern und weiteren Angestellten, hieß es in einer Pressemitteilung.

Der Schulbetrieb im Gymnasium und in der Realschule sei sichergestellt. Der Schulalltag gehe für alle wie gewohnt weiter, teilte Wahl mit. Derzeit verschaffe sich der Anwalt einen Überblick über die wirtschaftliche Situation und kümmere sich um das Insolvenzgeld für die Mitarbeiter der Einrichtung. Dazu habe er bereits Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit aufgenommen.

Ziel sei es nun eine sichere Zukunftslösung für die Schule mit einem neuen Träger zu finden. Dafür soll ein Investor gefunden werden. Erste Interessensbekundungen würden bereits vorliegen.

Rechtsanwalt Wahl sowie die "Kurpfalz"-Schulleiter Eva-Maria Kuonath und Florian Schmitt sind überzeugt, dass ein neuer Träger gefunden wird: "Unsere Einrichtung verfügt über ein vorbildliches pädagogisches Konzept", sagte Kuonath. "Mit dem neuen Träger werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase hervorgehen und neu durchstarten."

Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seien vor allem Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit, hieß es. Diese seien zuletzt durch die laufenden Einnahmen nicht mehr finanzierbar gewesen. "Genau hier liegt in dem Insolvenzantrag die Chance. Denn bei einer übertragenden Sanierung verbleiben die alten Verbindlichkeiten in der alten insolventen Gesellschaft. Der neue Träger hingegen übernimmt durch Zahlung eines Kaufpreises nur die Vermögenswerte und das Kurpfalz kann mit dem neuen Träger schuldenfrei neu starten", sagte Rechtsanwalt Karl-Heinrich Lorenz, der das Kurpfalz seit einiger Zeit begleitet und unterstützt.