Von Manfred Ofer

Mannheim. Lautes Handgeklapper begleitete die Läufer beim 16. SRH Dämmer Marathon auf ihrem Weg über Brücken, Felder und Straßen. Tausende Zaungäste bejubelten das sportliche Geschehen und ließen dabei auch die im Vorfeld verteilten blauen Plastikhände aneinanderschlagen.

Mehr als 10.000 Teilnehmer gingen am Samstag an den Start. Bevor die Großen mit dem "Mannemer 10er" zum ersten Mal gefordert waren, hatten die jüngsten Läufer schon für den ersten Nervenkitzel gesorgt. Beim "Bambini-Lauf" drehten Kindergartenkinder ihre Runde um den Friedrichsplatz. Mit dabei war "Manni", das ulkige Maskottchen der Veranstaltung, als großer Motivator unter kleinen Sportlern. Beim "Kids-Run" liefen die Grundschulklassen auf der Augustanlage um die Wette.

Einen ersten Rekord hatten die Kids auf jeden Fall schon einmal vorgelegt: Die Herzen des Publikums waren ihnen lautstark zugeflogen. Die Stimmung gehört alle Jahre wieder zu den Höhepunkten des Mannheimer Marathons, was dafür sorgt, dass viele der Teilnehmer gerne wiederkommen.

Nicht wenige nehmen eine weite Fahrt auf sich. Beth Boyce (34) und Mike Warenski (37) waren aus Chicago angereist. Sie gingen mit ihren Freunden Oliver Nigge (48) und Sevcan Sen (44) beim "10er" an den Start. "Wir hatten so viel Spaß auf der Strecke, die Atmosphäre, das Publikum war einfach toll", meinte Mike und fügte grinsend hinzu: "Jetzt gehen wir alle noch ein Bierchen trinken". Überglücklich war auch seine Begleiterin Beth. Und da beide passionierte Ausdauersportler sind, haben sie sich spontan an diesem Wochenende Zeit für den Spaß genommen. Für ihre deutschen Freunde stand schon nach dem Zieleinlauf am Samstag fest: "Nächstes Jahr kommen wir wieder."

Maskottchen "Manni Marathon" sorgte für Stimmung. Foto: Ofer

Amelie Penkart (15), Odile Brüggemann (15) und Mathis Winkler (15) verfolgten das Geschehen von der Zuschauertribüne vor dem Rosengarten und sorgten begeistert für Handgeklapper. Die Freunde waren gekommen, um Amelies Vater Jochen (47) anzufeuern, der beim Halbmarathon um 19 Uhr an den Start ging. "Das haben wir schon öfter gemacht", freute sich Odile, die Vorschusslorbeeren verteilte: "Das liegt auch daran, dass Jochen wie ein zweiter Vater für mich ist." Der freute sich über das Kompliment und über den bevorstehenden Lauf, weil der Dämmer Marathon in Mannheim eine perfekte Strecke für Hobbyläufer sei.

Besuch aus den Staaten (v.l.): Mike Warenski und Beth Boyce waren aus Chicago angereist, um mit ihren Freunden Sevcan Sen und Oliver Nigge am Dämmer Marathon teilzunehmen. Foto: Ofer

Halb- und Marathonläufer gingen am Abend gemeinsam an die Startlinie: Hunderte Läufer, denen die Vorfreude deutlich anzusehen war, die ihre Uhren kontrollierten und dem Countdown lauschten, der aus den Lautsprechern kam. Und Maskottchen "Manni" drehte als Entertainer vor dem Startschuss auch noch einmal am Stimmungsbarometer, woran auch das zeitweise doch recht nasskalte Wetter nicht viel ändern konnte.

Zu den sportlichen "Exoten" gehörten Christian Laubersheim (29) und Christian Flüge (36), die nicht nur den Vornamen teilen, sondern auch die Freude, Vater geworden zu sein. Beide waren als Team beim "Bike & Run" mit dabei. Ganz vorne sogar, denn das Pfälzer Duo gewann diesen Wettkampf, bei dem sich zwei Starter als Läufer und Radfahrer auf der Halbmarathon-Strecke abwechselten.

Einige Läufer hatten sich kreativ in Schale geworfen, trugen schräge Kostüme, die sie als Superhelden auswiesen. Norbert Voigt (58), Juri Weis (22), Tim Schönpflug (20) und Sonja Schneider (19) trugen einen einheitlichen Dresscode. Als Rettungssanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sorgten sie hinter den Kulissen dafür, dass in Notfällen niemand ohne Hilfe blieb. Die Zuschauer in Mannheim hatten es den jungen Leuten angetan. "Wir bekommen viele anerkennende Zurufe, wenn sie uns auf dem Gelände im Einsatz sehen", freute sich Juri Weis.

Sein Kollege Tim freute sich auch über einen relativ entspannten Job: "Eingreifen müssen wir ja nur, wenn es einem schlecht geht, und so was wünscht man sich nicht." Jeder Läufer, der seine Strecke schaffte, war am Ende einfach nur glücklich. Einige, wie der Gewinner des diesjährigen SRH-Marathons Firaa’ol Eebbisaa Nagahoo aus Belgien, liefen im Boss-Style zu Füßen eines wunderschön beleuchteten Jugendstilambientes am Rosengarten über die Ziellinie, andere gingen zu Boden. Denn alle hatten alles gegeben. Und das bedeutet ja bekanntlich seit den Tagen der antiken Olympiaden alles.