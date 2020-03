Von Volker Endres

Mannheim. Der Hauptbahnhof ist mit rund 660 Zügen, davon 238 Fernverkehrszügen, und etwa 110.000 ein-, aus- und umsteigenden Fahrgästen täglich einer der wichtigsten Bahnverkehrsknoten in Südwestdeutschland. In Zeiten der Corona-Pandemie ruht aber auch hier weitestgehend das Leben. Zwar verkehren die meisten Züge noch. Aber die Passanten haben keine Probleme, den Mindestabstand zu wahren. "Es ist ein Geisterbahnhof", schimpft ein Mitarbeiter in einem der Verkaufsstände.

"Die Bahn hält stand – noch", erklärt ein Mitarbeiter am Informationsstand. "Rund 80 Prozent der Züge fahren heute nach Plan", sagt er am Freitag. Und an den übrigen 20 Prozent trage der Virus nur wenig Schuld. "Das liegt dann daran, dass die Züge an der Grenze stehen, etwa nach Frankreich."

Am Freitag kommt außerdem ein Sabotageakt auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln hinzu, der sich natürlich auch auf den Knotenpunkt auswirkt. "Auch das noch", stöhnt Jakob Klosterthaler, der auf eine schnelle Verbindung in Richtung Koblenz gehofft hatte. "Aber im Moment plane ich für Bahnreisen sowieso einen gewissen Puffer ein. Ich habe heute keinen dringenden Termin mehr", erklärt der 52-Jährige Geschäftsreisende, der froh ist, "wenn sich überhaupt noch etwas bewegt."

Im Untergeschoss ist die Stimmung noch ein wenig angespannter. Zwei Bäcker und ein kleiner Lebensmittelladen haben geöffnet. Ansonsten liegt die Ladengalerie im Halbdunkel, sind die Schaufenster hinter Gittern verborgen, die Eingangstüren geschlossen. Fast alle zumindest. Ein Buchladen hat geöffnet. "Mal sehen, wie lange. Das entscheiden letztlich unsere Chefs", so ein Angestellter. Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Ihm selbst kann man dabei keine fehlende Motivation vorwerfen. Für die ausbleibende Kundschaft kann er schließlich nichts. Die wird ein paar Schritte weiter an einem Verkaufsstand deutlich: "Ich habe heute genau drei Crêpes verkauft", so ein frustrierter Händler. "Ab Morgen haben wir auf unbestimmte Zeit geschlossen." Das sei eine Sache seiner Chefs und des Bahnhofsmanagements.

Überhaupt ist es nicht nur in der Bahnhofshalle selbst, sondern schon bei der Anfahrt ungewohnt ruhig. Die Anzeigetafel verspricht an einem Freitagnachmittag rund 300 freie Parkplätze in der Tiefgarage, wo die elektronischen Ziffern normalerweise höchstens freie Stellen im einstelligen Bereich ausweisen. Auf der anderen Seite der Gleise, im Stadtteil Lindenhof, gab es sogar noch freie Fahrradbügel. Auch dies ein untrügliches Zeichen für viel Ruhe in einem Gebäude, in dem es sonst von Menschen wimmelt. "Wenn ich nicht müsste, wäre ich heute sicher auch nicht hier", sagt Patricia Borchert.

Sie ist auf die Bahn angewiesen, pendelt zwischen ihrem Arbeitsplatz in Mannheim und dem Wohnort in Landau. "Mal sehen, wie lange noch." Denn ob ihre Arbeitsstelle auch nächste Woche noch geöffnet hat, ist unklar. "Ich bin Friseurin. Noch dürfen wir öffnen. Aber auch bei uns war heute wenig los. Mal sehen, wie es weitergeht."

Eine Aussage, wie sie auch von einem Bahnmitarbeiter im praktisch menschenleeren Verbindungstunnel zwischen den Gleisen kommt: "Heute ist aus unserer Sicht noch alles normal. Ob das am Montag auch noch so ist, weiß ich nicht." Zumindest das S-Bahn-Angebot wird eingeschränkt. Allerdings sind die ab Montag gültigen Fahrpläne noch nicht in den elektronischen Auskunftssystemen der Deutschen Bahn und des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) zu ersehen; es gibt dort nur einen allgemeinen Warnhinweis, dass sich der Fahrplan ändert.