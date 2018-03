Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Das Chinesische Frühlingsfest, auch Neujahrsfest genannt, ist für die Chinesen der bedeutendste Feiertag im Jahr. Ein traditionelles Fest im Familien- und Freundeskreis, und so stand auch das ersten baden-württembergische Chinesische Frühlingsfest ganz im Zeichen der persönlichen Begegnung und des partnerschaftlichen Austauschs von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Sport und Kultur. Unter der Schirmherrschaft von Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, hatten die Stadt Mannheim und der chinesische Generalkonsul Wang Shunqing dazu in den Rittersaal des Schlosses eingeladen.

Im barocken Ambiente wurden farbenprächtiger chinesischer Löwentanz ebenso geboren wie Shaolin Kung-Fu. Großmeister Shi Yan Lin hatte dazu drei seiner Schüler aus dem Shaolin Tempel Deutschland in Berlin mitgebracht, der weltweit der erste direkte Ableger des Ursprungsordens außerhalb Chinas ist. Besondere Darbietungen an einem besonderen Tag. Und besonders sind laut Oberbürgermeister Peter Kurz auch die Kontakte, die Baden-Württemberg und Mannheim zu China pflegen.

Auch im jetzt nach dem Chinesischen Horoskop gerade begonnenen Jahr des Erd-Hundes soll das so bleiben, betonte der Gastgeber. "Ihm werden Eigenschaften wie Hartnäckigkeit, Treue und Loyalität zugeschrieben. Alle diese Attribute treffen auch auf unsere partnerschaftlichen Beziehungen zu", erklärte Kurz. Neben den Städtepartnerschaften mit Zhenjiang und Quingdao pflege Mannheim weitere Kontakte und Kooperationen. Zugleich verstehe sich Mannheim mit dem China-Desk als zentrale Anlaufstelle und Kontaktbörse für alle chinesischen Investoren.

Generalkonsul Wang Shunqing betonte mehrfach die bedeutende Rolle, die Mannheim in den wechselseitigen Beziehungen spiele. Davon profitiere auch das Land Baden-Württemberg, das 1986 eine Partnerschaft mit der Provinz Jiangsu eingegangen ist. Sein Land wolle die internationalen Beziehungen im neuen Jahr weiter ausbauen. Nach 2016 sei die Volksrepublik China auch im vergangenen Jahr Deutschlands wichtigster Handelspartner gewesen. "15 Prozent des chinesischen Handelsvolumens mit der Bundesrepublik werden dabei mit Baden-Württemberg" erzielt", nannte er Zahlen. Den im Luisenpark errichteten Chinagarten bezeichnete er als Symbol der Freundschaft.

Für die Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft Mannheim/Rhein-Neckar sprach deren Vorsitzender Felix Kurz. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das gegenseitige Verständnis der Kulturen zu fördern. Projekte und Veranstaltungen wie das deutsch-chinesische U 16-Fußballturnier sollen dazu beitragen, dass die Menschen beider Länder sich besser kennenlernen. China habe sich geöffnet, doch zu denken, dass China so werden würde wie der Westen, wenn man nur genug Waren dorthin exportiere, sei allerdings der falsche Ansatz. Vielmehr gehe es um den Kulturaustausch. "Unkenntnis führt zu Vorurteilen", stellte Kurz fest. Das Fremde kennenzulernen helfe zugleich, das Vertraute besser zu verstehen. "Wir sind alle gefordert, an der Weltgesellschaft zu arbeiten", sagte er, bevor die chinesischen Tänzer im Löwenkleid die Gäste in den Gartensaal zum Buffet führten.