Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ob sich Nikolas Löbel über diese Nachricht gefreut hat, ist offen. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete ist seit seinem Rücktritt aus dem Parlament und der Partei abgetaucht und für Medienvertreter nicht mehr zu erreichen, sämtliche zuvor bekannten Handynummern, E-Mail-Adressen und Internetseiten sind abgeschaltet. Wie am Mittwoch dennoch durchsickerte, darf der Mannheimer die Provisionen aus seinen Maskengeschäften behalten. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung bestätigte, dass das Prüfverfahren der Behörde gegen Löbel hinsichtlich der Beschaffung von Corona-Schutzmasken eingestellt worden sei. Man könne dem 35-Jährigen einen Verstoß nach Paragraf 44 a des Abgeordnetengesetzes "nicht zur Last legen".

Entscheidend ist Absatz 2. Danach darf ein Mitglied des Bundestags bei der Ausübung des Mandats "keine anderen als die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen oder andere Vermögensvorteile" kassieren. Unzulässig ist insbesondere die Annahme von Geld oder geldwerter Zuwendungen ausschließlich zum Zweck, dass der Geber dafür die Vertretung und Durchsetzung seiner Interessen im Parlament erwartet oder "diese Leistung ohne angemessene Gegenleistung" des Abgeordneten gewährt wird. Dies habe bei Löbel nicht zugetroffen, erklärte der Sprecher der Bundestagsverwaltung.

Im Frühjahr 2020, also in einer Zeit, in der die Schutzmasken knapp und die Nachfrage riesig war, nahm der einstige Hoffnungsträger über seine Projektmanagement GmbH Kontakt zu Unternehmen auf. In einer Mail an die potenzielle Kundschaft, die der RNZ vorliegt, berichtete Löbel von einem chinesischen "Abgeordnetenkollegen", der mit seinem medizintechnologischen Unternehmen im kleinen Wurmlingen auf der Schwäbischen Alb große Geschäfte macht. Normalerweise nehme die Bricon Technology GmbH keine Aufträge mehr an. Er, Löbel, könne dank seiner guten Beziehungen zum Inhaber weitere Bestellungen mit großen Volumina möglich machen.

Dafür forderte der Mannheimer pro vermittelter Schutzmaske – für ein FFP2-Exemplar verlangte Bricon 4,40 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer – eine Provision von "0,12 Euro zzgl. MwSt. je nach Bestellmenge". Details könne man telefonisch erörtern. Der "Spiegel" schrieb über ein weiteres Angebot Löbels, das er von seinem Bundestags-Mailkonto geschickt habe. Bei der Heidelberger SRH Holding und der Avendi Senioren Service in Mannheim hatte er mit seinen Offerten Erfolg und strich eigenen Angaben zufolge eine "marktübliche Vergütung" von insgesamt "rund 250 000 Euro" ein. Unklar ist, ob Nikolas Löbel damit einen Brutto- oder Nettobetrag meinte. Die SRH gab gegenüber der RNZ Provisionszahlungen von 197.000 Euro netto (235.300 Euro brutto) an. Löbel betonte stets, die Geschäfte hätten nichts mit seinem Mandat, "geschweige denn mit einer rechtswidrigen Einflussnahme auf Schutzmasken-Bestellungen durch öffentliche Auftraggeber zu tun". Er habe nur für die GmbH "gehandelt".

Löbel hatte für seine Ein-Mann-Firma ein Büro in der Kreisgeschäftsstelle der CDU angemietet. Das betrifft einen Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim gegen ihn und zwei weitere, bisher unbekannte "Personen". Die Anklagebehörde geht einem Anfangsverdacht wegen der Begehung mehrerer Straftaten, unter anderem Untreue, nach. Die Mannheimer CDU hat dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Löbels Projektmanagement GmbH hat indes ihren Sitz laut Handelsregistereintrag nach Frankfurt verlegt.