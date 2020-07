Von Stefan Otto

Mannheim. Ruhig im Auto sitzen bleiben konnte und wollte niemand, als die Berliner Dancehall-, Reggae- und Hip-Hop-Formation Culcha Candela beim Carstival zu Gast war. Tanzen und Autokino, geht das zusammen? Genau 100 Gäste haben alle Freiheiten. So vielen ist es nämlich neuerdings gestattet, das sommerliche und wegen Corona ins Leben gerufene Autokino-Festival ganz ohne Auto zu besuchen.

Für sie wurden an vorderster Front samt Kunstrasen, Soundbox und Sonnenschirm Logen oder sogenannte "Lounge Boxen" eingerichtet, die jeweils bis zu vier Liegestühlen Platz bieten. Beim Culcha-Candela-Konzert nutzen die Besucher sie nur, um sich vom Hüpfen und Tanzen kurz auszuruhen.

Die übrigen Fans, die mit 350 Fahrzeugen kaum den halben Parkplatz füllen, gruppieren sich so gut es geht um ihre Autos, setzen sich auf die Dächer oder in die Fenster, um bei Hits wie "Hamma!", "Monsta" oder "Wildes Ding" mitzugehen. Noch beweglicher, bisweilen sportlich, agiert die vierköpfige Band, die von Anfang an eifrig aufruft, mitzumachen. "Die Sonne scheint für uns, der Sommer ist am Start. Wir lassen uns nicht unterkriegen von Corona, wir haben eine gute Zeit", ruft der rastagelockte Berliner John M. Lwanga alias Johnny Strange. "Habt ihr Bock auf Party? Alle Arme gehen hoch."

Neben Mateo "Itchyban" Jasik ist der 37-jährige Strange eines der beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der einst sieben Mann starken Gute-Laune-Combo, die kommende Woche ihren 18. Geburtstag feiert. Der kolumbianische Rapper Don Cali und DJ Chino con Estilo, die an ihrer Seite singen und tanzen, sind aber auch seit frühester Zeit dabei. Ellie Aktas und Julie Brown unterstützen sie im Background und hin und wieder kommen zwei Tänzerinnen zu ihnen auf die Bühne.

"Schöne neue Welt", vor inzwischen mehr als zehn Jahren veröffentlicht, ist heute der Culcha-Candela-Song zur Corona-Krise. "Die Welt geht unter, doch bei uns is’ Party, Halligalli / Alles im Eimer, doch wir hüpfen wie bei Dalli Dalli", singt die Band und verbirgt ihre Botschaft in musikalischer Leichtigkeit und Frohsinn.

In ihren Ansprachen auf dem Maimarktgelände begegnen die Vier der aktuellen Pandemie mit Aufrufen zu vermehrtem Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt sowie der Ermunterung, das Beste aus der bestehenden Situation zu machen. "Scheißegal, wie schwierig es ist, wir kriegen es hin, gemeinsam", bekräftigt Johnny Strange.

Von ihrem kommenden, zehnten Album "Top Ten", dessen Veröffentlichung auf 2021 verschoben wurde, spielen sie "Rhythmus wie ein Tänzer" (frei nach Snap!) und "Ratatang", die jüngste Single. Dabei klingt sowohl ihr einstimmiger als auch ihr mehrstimmiger Gesang live etwas leerer oder reduzierter als in den fett produzierten Studioaufnahmen.

Mit lateinamerikanischer und karibischer Anmutung feiern ihre Songs in meist platten Bildern eingängig das Leben, die Liebe und den Genuss. Mit "Berlin City Girl", "Von allein", "Ey DJ" oder "Eiskalt", die alle in Mannheim zu hören und alle auf der jüngsten Culcha-Candela-Compilation "Besteste" zu finden sind, haben sie mehr als genug Hits, um ihr Publikum 90 Minuten lang in Bewegung zu setzen.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 17.10 Uhr