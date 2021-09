Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die alte Tante SPD hat es sich im gediegenen Wohnzimmerambiente der angesagten Bar "Charlie" auf schicken Antiksesseln und Sofas bei Cocktails gemütlich gemacht. Je näher allerdings der Zeiger Richtung 18 Uhr rückt, desto angespannter ist die Stimmung. Viele Jusos mischen den Raum auf und starren gebannt auf den Bildschirm. Ganz vorne in der Mitte: die junge Frau, die hier alle nur "Isa" nennen. SPD-Bundestagkandidatin Isabel Cademartori.

Gong! Als im ARD-Studio die erste Prognose verkündet wird, brandet lauter Beifall auf. SPD und Union liegen bei 25 Prozent, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Genossen haben nicht vergessen, dass die Demoskopen sie vor einem halben Jahr weit unter dem tatsächlichen Ergebnis am Sonntag sahen. Die alte Tante ist in neuer Frische zurück – und die erst 33-jährige Cademartori strahlt. Obwohl die Wirtschaftspädagogin erst im Laufe des Abends erfahren wird, dass die SPD in der einst roten Bastion der CDU das Direktmandat abgeluchst und sie das Ticket für Berlin in der Tasche hat, ist die Genossin entspannt.

Melis Sekmen musste bei der Wahlparty der Grünen in der Industriestraße lange zittern, ob ihr der Sprung nach Berlin gelingt. Foto: Grüne

"Wir haben alles gegeben", sagt Cademartori und zählt die Anstrengungen der vergangenen Monate auf: mehr als 11.000 Hausbesuche, 100 Infostände, 15 Podien und ebenso viele eigene Veranstaltungen. Die Partei steht geschlossen hinter der Kandidatin, ihr fliegen die Herzen zu. Das ist sicher ein Pluspunkt, ein anderer die Themen: Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Cademartori wirbt für ein Vorkaufsrecht der Kommunen bei Grundstücken und einen Mietdeckel. Und spricht damit die klassische Klientel der SPD an.

Schon an diesem Montag muss sie in den Bundestag. Eine Fahrkarte für die Bahn hat sie noch nicht. "Ja, und dann geht der Stress erst los", glaubt die Stadträtin. Cademartori muss sich eine Zweitwohnung in der Hauptstadt suchen, Mitarbeiter organisieren, ihre Rolle in der neuen SPD-Fraktion finden. In der Industriestraße, die ihrem Namen alle Ehre macht, hätten auch die Sozialdemokraten feiern können. Stattdessen verfolgen in einem stylish umgebauten Backsteinbau die Grünen den Wahlabend. Trotz der satten Zuwächse im Bund – die Stimmung ist gedämpft. Man hat sich mehr erhofft.

Die ansonsten recht leutselige Melis Sekmen lächelt ihr Nervosität weg und will am liebsten vorerst gar nichts sagen. Nur so viel: "Ich bin mit ganz viel Energie in den Tag gestartet." Die 27-jährige Deutsch-Türkin hat für den Wahlerfolg alles auf eine Karte gesetzt und ihren Studienabschluss verschoben. Sekmen durfte sich große Hoffnungen machen, das Direktmandat zu gewinnen. Das liegt auch daran, dass sie bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen aller Bewerber erhielt und als Fraktionschefin ihrer Partei im Gemeinderat ständig in der Öffentlichkeit präsent ist. Einerseits. Andererseits haben die Südwest-Grünen Sekmen nur auf den unsicheren Listenplatz 17 gesetzt. Kurz nach 21 Uhr stellt sie leicht geknickt im digitalen Presseraum der Stadt fest: "Es ist noch nicht klar, ob Mannheim im nächsten Bundestag eine grüne Stimme hat."

Zu einer Zitterpartie gerät der Wahlabend auch für Konrad Stockmeier von der FDP und Gökay Akbulut, die aktuell als einzige Mannheimerin (für die Linken) im Bundestag sitzt. Sie hat im Gegensatz zu dem Liberalen zwar einen sicheren Listenplatz, muss aber lange fürchten, dass ihre Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert und aus dem Parlament fliegt.

"Nicht sonderlich gut" ist die Gefühlslage bei der CDU, wie die kommissarische Kreisvorsitzende Katharina Funck einräumt. Die desaströsen Verluste der Union bei der Wahl haben den Christdemokraten auf den Magen geschlagen. Nur ein paar Kinder der spärlich anwesenden Mitglieder haben Spaß und spielen in der ehemaligen Geschäftsstelle des Kreisverbands mit Luftballons. Pizzaschachteln zeugen von der bodenständigen Kost an diesem Abend.

Roland Hörner steht in feinem Zwirn bei seinen Parteifreunden. Der 67-jährige CDU-Kandidat und ehemalige Hafendirektor ist zufrieden. "Wenn man überlegt, wo wir nach der Maskenaffäre von Nikolas Löbel hergekommen sind, haben wir eine super Aufholjagd hingelegt", sagt er. Hörner liegt bei den Erststimmen knapp unter 20 Prozent und liefert sich im Rennen um den zweiten Platz zeitweise ein enges Duell mit Melis Sekmen. Dass es am Ende der dritte Platz wird, kann Hörner verkraften. Er hätte das Direktmandat gebraucht, um in den Bundestag einzuziehen.

Trotz der Unkenrufe von Parteigranden zum Start seiner Kandidatur hat Hörner einen Achtungserfolg erzielt, den er auch als Zeichen dafür sieht, dass sich die Reihen im zerstrittenen Kreisverband allmählich wieder schließen. Dabei soll es aber auch bleiben. Hörner strebt kein Spitzenamt innerhalb der Partei an.

Kurz vor 23 Uhr noch ein Anruf bei Stockmeier und Sekmen. "Es sieht gut aus, ist aber noch nicht ganz sicher", sagt der FDP-Mann. Er hat bereits ein Bahnticket nach Berlin gebucht. Viel Schlaf wird er in der Nacht wohl nicht finden. Der Zug rollt um 4.40 Uhr von Mannheim ab. Sekmen ist am späten Abend nun ebenfalls optimistisch. Ihren letzten Informationen zufolge sind die baden-württembergischen Grünen mit 18 Abgeordneten im Parlament vertreten. Dann hätte auch sie es geschafft.

Was sich am Sonntagabend bereits abzeichnete, ist nun Gewissheit: Mannheim stellt im künftigen Bundestag vier Abgeordnete. Laut Bundeswahlleiter ziehen neben der direkt gewählten Isabel Cademartori auch Melis Sekmen (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) und Gökay Akbulut über Zweitmandate ins Parlament ein.

Update: Montag, 27. September 2021, 10.33 Uhr