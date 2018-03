Mannheim. (dpa-lsw) Der Bericht in einem Internet-Blog über einen angeblichen Terroranschlag beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft Mannheim. Sie prüft, ob ein Anfangsverdacht für eine Straftat besteht, wie eine Sprecherin am Montag sagte. Details dazu nannte sie nicht.

Das Blog hatte am Sonntag einen Text über einen angeblichen Anschlag mit 136 Toten in Mannheim publiziert - die örtliche Polizei in Baden-Württemberg hatte per Twitter widersprochen. In dem Blog war die Rede von 50 Angreifern, die für ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes" verantwortlich seien.

Beim Deutsche Presserat gingen am Montag vier Beschwerden gegen den Bericht ein. Die Kritik laute, er habe eine massive Unwahrheit verbreitet und die Bevölkerung mit Absicht verunsichert. Außerdem wurde kritisiert, dass die Aufklärung der Falschmeldung hinter einer Paywall verborgen bleibe. "Wir prüfen jetzt, ob wir ein Verfahren gegen das Blog einleiten", so eine Presserats-Sprecherin.

Der Redaktionsleiter des Blogs verteidigte seine "Fake News" als sogenannten "Gonzo-Journalismus", bei dem Reales und Erdachtes vermischt werden. Er habe Aufmerksamkeit, aber keine Massenpanik erzeugen wollen.

Die Stadt teilte mit, das OB Peter Kurz schon im Dezember über ein solches Vorhaben informiert wurde, aber darum gebeten habe, es nicht zu veröffentlichen. Daher sei die Überraschung nun groß gewesen.

Für den Vorsitzenden des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, sind die Rechtfertigungen des Bloggers nicht überzeugend: "Den Namen eines journalistischen Mediums zu nutzen, um Desinformation zu verbreiten - und sei es nur probehalber - halte ich für falsch", sagte Überall. "Ich kann nachvollziehen, wenn das Blog das Ansinnen hat, Debatten über Desinformation zu führen. Aber der Text kommt als seriöser Artikel daher, nicht als Gonzo oder Satire." Die Argumentation, das sei von vorneherein erkennbar gewesen, halte er für falsch, sagte Überall. "Das hat mit Journalismus nichts zu tun."