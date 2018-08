Von Willi Berg

Mannheim. Sie wollten ihren Urlaub am Gardasee verbringen und erlebten eine böse Überraschung. So standen die im Internet gebuchten Ferienwohnungen gar nicht zur Verfügung. Das merkten manche Gäste erst bei der Ankunft am Urlaubsort. Die 225 Geschädigten kommen aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus der Schweiz und Österreich. Insgesamt hatten sie zwischen Februar und Juni letzten Jahres vorab 367.000 Euro an die Kölner Betrugsfirma "Villalux" überwiesen. Seit Dienstag muss sich deren Geschäftsführer vor dem Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-jährigen Automobilkaufmann gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor. Der in Polen geborene Niederländer räumte die Vorwürfe zum Prozessauftakt ein. Er habe sich auf den Betrug eingelassen, weil er Geld für eine kostspielige Gen-Therapie in den USA gebraucht habe. Er leide unter einer seltenen Erkrankung, die seine Organe zerstöre. Die 300.000 Euro teure Behandlung in Texas sei in Europa verboten.

Seine Firma hatte im Internet luxuriöse Ferienwohnungen zur Vermietung angeboten. Die Interessenten glaubten, sie hätten es mit einem seriösen Anbieter zu tun. So erhielten sie einen Mietvertrag mit ausführlichen Geschäftsbedingungen. Und nach Überweisung des Geldes eine Buchungsbestätigung und eine Anfahrtsskizze. Das Ganze sei "sehr professionell" abgelaufen, sagte der Hauptermittler der Polizei Offenburg. Es sei kaum zu erkennen gewesen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte: "Die meisten Geschädigten wollten dies nicht glauben." Eine Vermietung sei in keinem Fall möglich oder beabsichtigt gewesen, sagte Staatsanwältin Beate Cohrs.

Die Idee zu dem Betrug stamme von einem Mann, der sich im Internet "Yoko 7" nennt, sagte der Angeklagte: "Er hat sich alles ausgedacht." Er habe diesen auf einer Plattform mit dem Namen "Crime Network" kennen gelernt. Einem Treffpunkt für Ganoven, die unter anderem mit gehackten Kreditkartendaten handeln.

"Yoko 7" sei bei "Villalux" unter anderem für die Werbung zuständig gewesen und habe die Internetseite erstellt. Dem Angeklagten seien 20 Prozent von dem Erlös versprochen worden. Tatsächlich habe er nur die Hälfte davon bekommen. Das meiste habe "Yoko 7" für sich behalten. Dessen Identität ist weiterhin ungeklärt, ebenso die von weiteren Beteiligten.

"Ich bereue, was ich gemacht habe", sagte der schmächtige und sehr blasse Angeklagte. Und erklärte sich bereit, 35.000 Euro zurückzuzahlen. Für die Vorsitzende Richterin wäre dies "ein gewichtiger Strafmilderungsgrund". Rund 90.000 Euro konnten auf Konten der Betrugsfirma sicher gestellt werden. Und so besteht die Hoffnung, dass die Geschädigten wenigstens einen Teil des Geldes zurück erhalten. Der Prozess wird am 14. August fortgesetzt. Dann wird voraussichtlich auch das Urteil verkündet.

Der Angeklagte war letzten November auf dem Flughafen in Madrid verhaftet worden, als er aus Kolumbien kam. Dort wollte er angeblich ein Geschäft mit 50 Bitcoin-Automaten tätigen. Der junge Mann scheint die letzten Jahre auf großem Fuß gelebt zu haben. Dazu gehörte ein Urlaub in Katar, eine Mercedes S-Klasse und teure Besuche bei Escort-Damen. Nach den Ermittlungen ließ er dort 8000 Euro. Die Summe zweifelt der Angeklagte jedoch an. Es seien höchstens 3000 Euro gewesen.

Der Niederländer beklagte sich, dass er im Gefängnis nicht ausreichend medizinisch versorgt werde. So habe er nicht alle der für ihn notwendigen Bluttransfusionen erhalten. Dies könne zu weiteren Schädigungen der Organe und zu einer akuten Lebensgefahr führen. Galle und Milz seien ihm bereits früher entfernt worden. Er sei in Europa der einzige Patient mit der seltenen Knochenmarkserkrankung. In der Haft habe er einen Herzinfarkt erlitten. "Er ist dem Tode manchmal näher als dem Leben", sagte sein Verteidiger, Clemens Louis.

Aus der Sicht eines Gefängnisarztes hat sich der Zustand seines Mandanten in der Haft nicht verschlechtert. Eine akute Lebensgefahr bestehe nicht, und Bluttransfusionen seien gewährleistet. Der Angeklagte war jahrelang im Autohandel tätig. In den letzten Jahren machte er zudem Geschäfte mit der Kryptowährung Bitcoin.