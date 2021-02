Mannheim. (pol/pri/rl) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B38a sind am Samstagmorgen sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Audi A5 war mit hoher Geschwindigkeit in Höhe der SAP-Arena ins Heck eines BMW X1 geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Peugeot gegen 10.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen von Feudenheim in Richtung Neckarau unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle in Höhe der SAP-Arena überholte der Peugeot einen BMW.

Zeitgleich raste ein Audi A5 von hinten auf dem linken Fahrstreifen heran. Dessen 21-jähriger Fahrer sah den Peugeot zu spät und wich nun nach rechts aus. Dabei kollidierte er bei hoher Geschwindigkeit mit dem BMW.

Der Aufprall war so stark, dass der BMW rund 300 Meter nach vorn gestoßen wurde und in die rechte Schutzplanke prallte. Der Audi schleuderte danach ebenfalls in die Schutzplanke.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Die Bundesstraße in Richtung Süden wurde voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße.

Der BMW-Fahrer selbst wurde nur leicht verletzt. Seine Beifahrerin hingegen wurde schwer verletzt im Wagen eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim musste mit schwerem Gerät das BMW-Dach abschneiden, um die Frau schonend aus dem Wrack zu befreien. Danach brachte der Rettungsdienst die Frau in eine Mannheimer Klinik. Die fünf Audi-Insassen im Alter von 17 bis 21 Jahren wurden ebenfalls verletzt.

Eine Person kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen. Die anderen sechs Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße in Richtung Süden war aufgrund des 400 Meter langen Trümmerfeldes in Höhe der SAP-Arena bis etwa 14 Uhr gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.