Von Stefan Otto

Mannheim. Nun bekommt auch Mannheim sein Autokino – und mehr. "Wir glauben, dass wir der Stadt und der Region ein Stück Kultur zurückbringen können", erklärte Kai Kemper, der Geschäftsführer der Käfertaler Agentur GO 7, bei der Programmpressekonferenz im Maimarktclub. GO 7 ist zusammen mit den Eventmanagern von Demi Promotion aus Hirschberg Veranstalter des neuen Autokino-Festivals "Carstival" auf dem Maimarktgelände.

Waren Autokinos bis vor zwei Monaten noch aussterbende, allenfalls nostalgische Relikte vergangener Jahrzehnte, kamen und kommen sie jüngst wieder auf, weil die herkömmlichen Kinos wegen der Corona-Ansteckungsgefahr nicht spielen dürfen, sie selbst aber alle erforderlichen Voraussetzungen bieten, den derzeit geltenden Auflagen zu entsprechen. Nun reiht sich Mannheim vergleichsweise spät in die mittlerweile beachtliche Anzahl neuer Pop-Up-Autokinos ein, bietet aber mit dem Carstival mehr als nur Kino.

25.000 Quadratmeter – etwa ein Drittel des gesamten Maimarktgeländes – stehen für 850 Fahrzeuge zur Verfügung, wenn am Montag, 25. Mai, die Filmbiografie "Lindenberg! Mach dein Ding!" das ambitionierte Programm eröffnet. Knapp 300 Quadratmeter groß soll die LED-Kinoleinwand sein, 30 Meter breit und vier Meter tief die Bühne davor. "Keiner wird ein- oder zugeparkt sein", verspricht Uli Roth von Demi Promotion. "Keiner guckt dem anderen in die Heckscheibe rein und jeder hat eine Supersicht."

Auf "Lindenberg!" folgen zunächst das Filmmusical "La La Land", das Trickbetrügerdrama "American Hustle" sowie der Director’s Cut des französischen Klassikers "Léon - Der Profi". Aber es geht nicht allein um Kino. Auch Konzerte, Comedy, Lesungen oder Theater werden geboten. Max Giesinger eröffnet am 30. Mai das musikalische Programm, tags darauf gefolgt von Tim Bendzko. Ebenfalls angekündigt sind Revolverheld (13. Juni), Alligatoah (20. Juni), die Söhne Mannheims (26. Juni), SSIO (3. Juli) oder DJ Paul van Dyk.

Das Nationaltheater Mannheim beteiligt sich mit einer Aufführung des "Urfaust" in einem "Live-Hörspiel-Konzert" am 5. Juni, der Berliner Schauspieler und Autor Matthias Brandt mit einer Lesung aus dem Roman "Psycho" von Robert Bloch (11. Juni). Aus dem Comedy-Sektor sind der Lokalmatador Bülent Ceylan mit seinem Programm "Open hAir" am 12. Juni und das Ehepaar Oliver und Amira Pocher mit ihrer Show "Die Pochers hier!" am 5. Juni vertreten.

Die während der Pandemie geltenden Auflagen bringen es mit sich, dass jedes teilnehmende Auto mit bis zu fünf Personen besetzt sein kann, davon jedoch nur zwei Personen aus getrennten Haushalten. Alle übrigen müssen demselben Hausstand angehören, erläutern die Veranstalter und kündigen stichprobenartige Kontrollen an. Der Ton wird, ähnlich wie beim Maimarktradio über eine UKW-Frequenz via Autoradio übertragen. Hupkonzerte als Beifallsbekundungen sind mit Rücksicht auf die Anwohner untersagt, Lichthupen dürfen eingesetzt werden.

Der ursprünglich ebenfalls als Autokino-Standort vorgesehene Neue Messplatz ist wegen Bedenken der Anwohner in der Neckarstadt-Ost mittlerweile "vom Tisch", erklärte Michael Ackermann von der Filmcommission Nordbaden. "Das ist sehr bedauerlich, weil das wäre ein schöner Standort gewesen." Kritik gibt es auch vonseiten des Betreibers der Kinos Atlantis und Odeon. Man habe ihn als "Programmlieferant" für das Kino am Neuen Messplatz ins Spiel gebracht, Gespräche mit der Agentur GO 7 dazu hätten allerdings nie stattgefunden, so Erdmann Lange von der Atlantis GmbH.

Zudem hält er die Eröffnung des Carstivals für verspätet, da dann schon erste Lockerungen greifen. "Zusätzliche Konkurrenzangebote nutzen dann niemandem mehr – uns nicht, den anderen Kinos und der Gastronomie in der Stadt wohl ebenso wenig." Tatsächlich planen die Filmtheaterbetriebe Spickert die Wiedereröffnung des Cinemaxx und des Cineplex bereits für den 1. Juni, während Lange von einer Betriebsaufnahme am 2. Juli ausgeht. Das Carstival soll voraussichtlich bis zum 5. Juli dauern, wobei es eine Verlängerung möglich ist.

Info: Tickets für einige Veranstaltungen gibt es unter www.eventim.de/artist/carstival-mannheim/