Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat neue Erkenntnisse im Fall des Angriffs auf Einsatzkräfte am 13. Juli auf der Bundesstraße B36 veröffentlicht. Wie die Beamten mitteilen, suchen sie insbesondere den Fahrer eines grünen VW Golf.

Dieser habe offenbar unmittelbar nach dem Vorfall an der Südtangente angehalten. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt unklaren Lage sei der Mann dann aber wohl weitergefahren. Dieser Autofahrer hat aber möglicherweise wichtige Informationen zur Fahrweise des 32-Jährigen, der den Feuerwehrmann und Polizisten mit dem Auto angegriffen haben soll, oder zu den Momenten unmittelbar vor dem Vorfall.

Den VW Golf-Fahrer, aber auch andere Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon 0621/1744444 zu melden.

Wie bereits berichtet gefährdete der 32-jährige Autofahrer am Abend des 13. Juli gegen 19.30 Uhr auf der Südtangente in der Unterführung zum Parkring den Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Mannheim. Er war mit seinem Auto zunächst auf ein abgestelltes Feuerwehrfahrzeug zugefahren. Nachdem er kurzzeitig angehalten hatte, setzte er mit hohem Tempo zurück und fuhr auf den Feuerwehrmann zu, der sich mit einem Sprung zur Seite retten musste.

Dann soll der 32-Jährige auf einen Polizisten zugefahren sein, woraufhin dieser einen Schuss abgab. Der 32-Jähriger flüchtete zunächst, wurde dann jedoch identifiziert und festgenommen. Wegen fehlender Haftgründe wurde von der Staatsanwaltschaft jedoch kein Haftbefehl beantragt.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 15.39 Uhr

Mannheim. (pol/dpa/lyd) Ein 32-jähriger Transporter-Fahrer soll auf der B36-Südtangente versucht haben, mit seinem Auto einen Feuerwehrmann und einen Polizisten umzufahren. Zu diesem lebensgefährlichen Zwischenfall kam es am Montagabend.

Die Feuerwehr hatte gerade eine brennende Matratze auf der Fahrbahn gelöscht und war gegen 19.30 Uhr damit beschäftigt zusammenzupacken, als der 32-Jährige plötzlich mit seinem Mercedes-Benz Vito auf eines der parkenden Feuerwehrfahrzeuge zufuhr.

Hintergrund Gewerkschaft ist "fassungslos" Der Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft zeigt sich "fassungslos" – darüber dass der Mann, der einen Feuerwehrmann durch rücksichtsloses Verhalten massiv gefährdet hat, wieder auf freiem Fuß ist. Bei einem Feuerwehreinsatz am Montag auf der Südtangente war ein Autofahrer auf einen Feuerwehrmann [+] Lesen Sie mehr Gewerkschaft ist "fassungslos" Der Landesverband Baden-Württemberg der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft zeigt sich "fassungslos" – darüber dass der Mann, der einen Feuerwehrmann durch rücksichtsloses Verhalten massiv gefährdet hat, wieder auf freiem Fuß ist. Bei einem Feuerwehreinsatz am Montag auf der Südtangente war ein Autofahrer auf einen Feuerwehrmann zugerast, der sich nur durch einen beherzten Sprung in Sicherheit bringen konnte. Im Anschluss fuhr der Fahrer auf einen Polizeibeamten zu, woraufhin dieser sich gezwungen sah, auf das Fahrzeug zu schießen. "Dieser Vorfall zeigt erneut, welcher Gefährdung unsere Kolleginnen und Kollegen täglich ausgesetzt sind und wie schnell aus einem Routineeinsatz eine nicht mehr einschätzbare Lage entstehen kann", heißt es in einem Schreiben der Gewerkschaft. Mit der Kampagne "Respekt?! Ja Bitte!" gehe die DFeuG (Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft) mit der GdP (Gewerkschaft der Polizei) gegen Respektlosigkeit, Beleidigung und körperliche Gewalt gegen Einsatzkräfte vor. Im Zuge dieser Kampagne fordere ein härteres Durchgreifen der Politik. Dass "solch eine Person" keine 24 Stunden später auf freiem Fuß sei und lediglich von einer "erheblichen Verkehrsstraftat" gesprochen wird, "macht uns fassungslos". Vertreter der DFeuG Baden-Württemberg und die Amtsleitung der Mannheimer Berufsfeuerwehr wollen den Vorfall nun bei einem Treffen erörtern.

[-] Weniger anzeigen

Der 32-Jährige hielt dann kurz vor dem Wagen an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr dann laut Polizei deutlich zu schnell im Rückwärtsgang auf einen Feuerwehrmann zu. Dieser war gerade dabei, einen Handschlauchwagen aufzuräumen. Er bemerkte den Vito aber noch rechtzeitig und konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten.

Danach nahm der Fahrer einen Polizisten ins Visier und raste auf diesen zu. Dadurch sah sich der Polizist gezwungen, auf den Vito zu schießen. Da der Fahrer offenbar getroffen wurde, fuhr der Mercedes davon.

Danach kam es zu einer Großfahndung nach dem Fahrer, an dem unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Der Mercedes Vito wurde später am Abend im Jungbusch gefunden - allerdings ohne Fahrer.

Der tauchte dann am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr mit einer Schusswunde am Arm in einer Mannheimer Klinik auf. Wie genau es zu der Verletzung kam, müsse nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Es liege aber nahe, dass der Mann bei dem Polizeieinsatz angeschossen wurde. Der Mann sei mehr als leicht verletzt, Lebensgefahr bestehe aber keine, sagte der Polizeisprecher. Am Vormittag war der 32-Jährige den Angaben zufolge zunächst nicht vernehmungsfähig.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge bestehen keine Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt. Alle momentanen Erkenntnisse deuten auf eine erhebliche Verkehrsstraftat hin. Wegen des Fehlens von Haftgründen wurde kein Haftbefehl beantragt.

Der Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er macht bislang keine Angaben.

Update: Mittwoch, 15. Juli 2020, 18.54 Uhr