Von Marco Partner

Mannheim. Eine Rückkehr nach über 80 Jahren. Eine Reise in die Vergangenheit ihrer Familie, die auch die Gegenwart und den Blick auf die eigene Biografie in ein anderes Licht rückt. Irina Peter hat sich auf eine außergewöhnliche Spurensuche begeben. Ihr Großvater wurde 1936 aus einer deutschen Kolonie in der heutigen Ukraine innerhalb der Sowjetunion nach Kasachstan deportiert. Beim Besuch in der alten Heimat stößt die Enkelin auf Zeitzeugen, alte Fotos – und auf eine große Lebensaufgabe. Im Podcast "Steppenkinder" verleiht die 38-Jährige sogenannten Russlanddeutschen wie ihr eine Stimme, ein halbes Jahr ist sie als Stadtschreiberin in Odessa tätig, und setzt sich auf vielen Ebenen für einen intensiveren deutsch-ukrainischen Dialog ein.

Drei Länder, drei Generationen, viele Leben: Geboren wird Irina Peter in Nur-Sultan, der Hauptstadt Kasachstans, wo sie auch ihre ersten neun Jahre verbringt. 1992 kommt die Familie als Aussiedler nach Buchen in den Odenwald. Für die Tochter eine fremde Welt, die Mitschüler schwärmen von "Tom & Jerry", sie kennt nur "Nu Pagadi", das sowjetische Pendant mit Wolf und Hase. Die eigene Herkunft, sie wird für ein besseres Ankommen wie in eine dunkle Truhe weggepackt.

Erst mit dem Psychologie- und Literaturwissenschaftsstudium in Heidelberg stellt Peter sich und ihren Eltern viele Fragen und beginnt mit der Familienforschung. "Ich wollte auch beweisen, dass wir wirklich Deutsche waren und den Pass mit Grund bekommen haben", erklärt die seit 2010 in Mannheim lebende selbstständige Marketingmanagerin ihre anfänglichen Beweggründe.

Auch zum mit der Flüchtlingsdebatte aufkommenden Klischee der Putin- und AfD-nahen Russlanddeutschen will sie ein entscheidendes Gegengewicht setzen. Gemeinsam mit Edwin Warkentin (Kulturreferent für Russlanddeutsche) startet sie den Aussiedler-Podcast "Steppenkinder", in welchem sie mit prominenten Gästen wie dem Schriftsteller Wladimir Kaminer über Themen wie Identität, Erinnerungskultur, Migrations- oder Integrationserfahrung spricht.

Immer tiefer taucht Irina Peter auch in die eigene Familiengeschichte ein. Sie stöbert in Archiven, packt 2018 die Koffer und reist zum ersten Mal nach Wolhynien in die Westukraine. In der einst deutschen Kolonie Gottliebsdorf, in der ihre Großeltern lebten, findet sie jedoch keine Spuren mehr. Außer zweier Häuschen ist der Ort nicht mehr existent. Zunächst habe sie nichts gespürt, erschienen ihr die Überreste der ehemaligen deutschen Kolonie fremd und unbekannt.

Inzwischen aber sind ihr die Menschen in Wolhynien vertraut. Dank einer besonderen Fügung: Im Sommer 2021 erhält Irina Peter ein vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa finanziertes Stipendium als Stadtschreiberin in Odessa. Ein halbes Jahr lebt sie in der Metropole am Schwarzen Meer, sucht und schreibt über deutsche und jüdische Spuren in der Ukraine, spricht mit Ghetto- und KZ-Überlebenden und hält ihre Geschichten auf einem Blog fest. Zugleich lernt sie aber auch Towine, das Dorf aus dem ihr Großvater stammt, besser kennen und kommt somit ihrer Familiengeschichte näher denn je. "Vielleicht lieben wir Dinge und Menschen umso stärker, wenn sie uns mit Gewalt entrissen werden. Meine Großeltern haben ihr Wolhynchen jedenfalls bis zum letzten Atemzug verehrt wie eine Mutter. Zu ihr zurückkehren durften sie trotz aller Liebe nie", schreibt sie in ihrem Blog.

Dafür hat sie es nun getan, ist nach über 80 Jahren zurückgekehrt, als Erste in ihrer Familie. Im Nachbardorf trifft sie eine ältere Dame, welche die Peters noch kannte. Sie weiß, wo das Haus ihres Großvaters stand, hielt lange Briefkontakt zu den Deportierten in Kasachstan, zeigt Schwarz-Weiß-Fotos, auf welchen die Enkelin Verwandte wiedererkennt. "Das hast du gesehen, Opa. Als Kind, als Erwachsener, als du den Ort verlassen musstest. Hier kennt man noch deinen Namen", sagt sie als festgehaltene Erinnerung zu ihrem Großvater.

Eine Reise in eine vergessen geglaubte Vergangenheit: Irina Peter hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Begegnung mit dem Unbekannten zu wagen, Licht ins Dunkel längst verschütteter Biografien zu bringen. "Meine Generation ist mit zeitlichem Abstand und mehr Wissen in der Lage, darüber zu sprechen", sieht sie die Aufarbeitung von Deportationen der Russlanddeutschen unter Stalin sowie deren Folgen bis heute als ihre Pflicht. Ein Austauschprogramm zwischen Odessa und einer Mannheimer Schule schwebt ihr vor. Auch ein Buch über die Geschichte ihrer Großeltern möchte sie schreiben. Da sie aber selbst Teil davon ist und die Erlebnisse auch auf ihr Leben einwirken, plane sie zunächst, ihre eigenen Erfahrungen in einen Roman über das Aufwachsen als Russlanddeutsche in Baden-Württemberg münden zu lassen.