Von Stefan Otto

Mannheim. Atze Schröder und Till Hoheneder sind "Zärtliche Cousinen". So jedenfalls heißt ihr erfolgreicher Audio-Podcast, der erst vor knapp zwei Monaten gestartet ist. Vier Folgen haben die beiden Comedians seither veröffentlicht. Nun brachten sie, was sonst nur zu hören ist, live auf die Bühne im Mannheimer Capitol. Atze Schröder kennen wohl die meisten.

Seit gut 20 Jahren tritt der Essener Chauvi und Vorzeige-Proll, eine Comedy-Kunstgestalt, in engen T-Shirts, ebensolchen Jeans, mit Minipli und getönter Pilotenbrille vor die Leute. Seine TV-Serie "Alles Atze" lief ganze acht Jahre lang bei RTL. Schröder sei sozusagen der "Bundestrainer des 1. FC Libido", kündigte sein weniger bekannter Bühnenpartner ihn an.

Till Hoheneder selbst war in den 80er- und 90er-Jahren Teil des Musikcomedy-Duos Till & Obel, das es mit der "Till & Obel-Show" ebenfalls ins RTL-Programm schaffte. Anschließend probierte sich der Westfale mäßig erfolgreich als Solo-Comedian, bevor er ins Autorenfach wechselte und etwa für die Kollegen Mike Krüger, Gaby Köster oder Horst Lichter textete. Und freilich für Atze Schröder. "Eigentlich bin ich ja nur sein Medium", meinte der nun im Capitol. "Wir sind beste Kumpels! ’Zärtliche Cousinen’ ist eine geile Gelegenheit, mal zusammen unterwegs zu sein."

Beide tanzten auf die Bühne des Mannheimer Veranstaltungshauses, um sich dann in erster Linie in Erinnerungen zu ergehen. Besonders der eigenen Kindheit und Jugendzeit gedachten die beiden 53-Jährigen nostalgisch und launig und krümmten sich dabei immer wieder selbst vor Lachen. Wer nun mehr Spaß hatte an diesem Abend, das Publikum oder doch die beiden gealterten "Cousinen" auf der Bühne, ließ sich da gar nicht so genau ausmachen.

"Alle waren behaart", erinnerte sich Atze an die Siebziger. "Sogar die Männer", ergänzte Till. Früher, ja früher, da war mehr Sex und noch nicht alles Porno, die Körper waren natürlicher, der Geist unverdorbener, die Männer noch echte Männer und die Frauen aufgeschlossener. Damals waren Schröder und Hoheneder eben auch noch jünger, mochte man ergänzen.

Bon Scott, der Sänger der australischen Hardrocker AC/DC, sei 1980 noch an seinem eigenen Erbrochenen erstickt, kolportierte Atze scheinbar bewundernd. "Heutzutage kippen die Musiker um, wenn sie keine laktosefreie Milch in ihrem Kaffee haben." Adel Tawil oder Wincent Weiss, erfolgreiche Musiker jüngerer Zeit, galten ihm und dem Kollegen als Schwächlinge. "Kiss waren ihr ganzes Leben auf Koks, Silbermond höchstens mal auf Rügen."

Hoheneder nutzte diese Vorlage und imitierte mit kräftiger Stimme Tom Jones und Joe Cocker oder die Tierfilmer Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann, Prominente vergangener Zeiten, oder Grönemeyer und Maffay, die sich gehalten haben. Parts, die sich durchaus als hörenswert erwiesen und von denen man gern mehr gesehen hätte.

Schröder hingegen, kein großer Parodist, versuchte sich nur leidlich erfolgreich an Fußballfunktionär Reiner Calmund. Auch der Titel der Show, "Zärtliche Cousinen", erinnerte an die Zeit, da Atze und Till noch in der Pubertät steckten. David Hamiltons gleichnamige Weichzeichner-Kinoerotik aus dem Jahr 1980 regte die beiden Gelegenheits-Cineasten zu oftmals anzüglichen Erinnerungen an das Erwachen und erste Ausleben ihrer Sexualität an, dazu an das entsprechende Umfeld: Kassettenrekorder, frühe Fernseherlebnisse oder das Rasierwasser der Marken Hattric und Pitralon.

Lauter alte Gags also in Erinnerung an alte Zeiten. Wirklich gegenwärtig wirkte allein das Format: der Podcast als Live-Show.