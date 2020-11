Von Olivia Kaiser

Mannheim. Am 31. Oktober war der Stichtag, da endete offiziell der Mietvertrag für die Künstler des Atelierhauses im Trafowerk in der Boveristraße. Einige sind bereits ausgezogen, die bildenden Künstler können noch bis Ende Dezember in den Räumlichkeiten bleiben. Einer von ihnen ist Manfred Binzer. Er hat mittlerweile in der Güterhallenstraße neue Räumlichkeiten gefunden, wie der in einem Gespräch mit der RNZ erzählt. Über die Umstände ist er noch genauso aufgebracht wie im Juli, als die Kündigung der Künstler bekannt wurde. Denn der Nachmieter könnte niemand anders sein als das Nationaltheater (NTM), dass die Räumlichkeiten während der Generalsanierung als Ausweichstätte für die Opernsparte im Visier hat.

Dass diesbezüglich Verhandlungen zwischen dem Nationaltheater und dem Eigentümer, der Spedition Kübler, laufen, bestätigten Kulturbürgermeister Michael Grötsch und NTM-Intendant Marc Stefan Sickel bereits bei einer Sitzung des Kulturausschusses vor den Sommerferien. Entschieden sei allerdings nichts, betonten sie damals und verwiesen darauf, dass die Künstler das Haus aufgrund von dringend nötigen Brandschutzarbeiten sowieso verlassen müssten.

"Die Kündigung wegen Brandschutz diente doch eher einem höheren Zweck", hält Binzer dagegen. "Es ging um die Zerschlagung des Atelierhauses. Der Eigentümer hat mir in einem Gespräch gesagt, dass das Haus ausschließlich nach den Bedürfnissen des Nationaltheaters umgebaut wird." Auf Nachfrage geben sich Stadtverwaltung und Nationaltheater zugeknöpft: "Eine Entscheidung zu dieser möglichen Interimsspielstätte für die Opernsparte wurde noch nicht getroffen." Auf etwaige Umbauarbeiten geht man nicht ein.

Manfred Binzer ist enttäuscht vom Gebaren des Nationaltheaters, das keine Skrupel habe, freischaffende Künstler aus ihrem Refugium zu verdrängen. "Die Intendanz des NTM nimmt sich als Hauptverursacher des Dramas komplett aus der Pflicht." Von der Stadtspitze fühlt er sich im Stich gelassen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das Kulturamt für ein paar Künstler in der Neckarstadt neues Quartier gefunden hat. "Aktuell laufen Vertragsverhandlungen mit dem Eigentümer dieses Objekts", berichtet eine Stadtsprecherin. Laut Binzer handelt es sich dabei um das Felina-Areal, wo drei Maler und eventuell ein Musiker neue Atelierräume bekommen könnten.

"Wenn an bedenkt, wie viele Künstler im Atelierhaus gearbeitet haben, ist das schon dürftig." Binzer hätte sich auch andere Unterstützung gewünscht, beispielsweise Hilfe beim Umzug. "Wir haben sogar Verständnis für die bessere kommerzielle Nutzungsmöglichkeit durch den Vermieter. Es wurde aber leider versäumt, die Menschen im Haus rechtzeitig mit ins Boot zu nehmen."