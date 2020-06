Wie lange die „Mainz“ noch in Nähe der Kurpfalzbrücke vertäut liegt, entscheidet sich am 3. Juli. Foto: Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Die Zukunft des Museumsschiffs darf sich nicht auf die Optionen "verschrotten" und "verschenken" beschränken. So jedenfalls sieht es die Mehrheit der Stadträte und appellierte im Hauptausschuss an das Technoseum, den sanierungsbedürftigen historischen Schaufelraddampfer als Teil des Landesmuseums zu erhalten oder – falls dies nicht möglich ist – aktiv daran mitzuwirken, dass die Trägerschaft anderweitig geregelt werden kann. Wohlwissend, als Gemeinderat selbst nicht entscheidungsbefugt zu sein, weil sich das Schiff zu zwei Drittel im Eigentum des Landes befindet, war es den Politiker jedoch wichtig, ihre Position deutlich zu machen.

Mittlerweile hat sich Bündnis aus Vereinen, Unternehmern und Privatpersonen bereit erklärt, das Schiff zu übernehmen. "Dafür müssen jedoch die Zahlen transparent und im Detail von der Museumsleitung erläutert werden, damit wir die Kosten vergleichen können", erklärte Claudius Kranz (CDU) angesichts von mittlerweile vier Gutachten, die zu unterschiedlichen Kostenschätzungen für die Grundsanierung kommen und Zahlen zwischen 300.000 und 4,2 Millionen Euro nennen. Dass für die Erneuerung und den Betrieb der Dauerausstellung 500.000 Euro zusätzlich kalkuliert werden, sei dem Gemeinderat bisher nicht bekannt gewesen. Sowohl Kranz als auch Reinhold Götz (SPD) äußerten Zweifel an der Höhe dieser Kosten.

"Es lohnt jede Mühe es zu retten und zu gestalten", meinte Thomas Trüper (Li.PAR.Tie.). Auch wenn der Raddampfer "Mainz" Teil der Passagier- und nicht der Binnenschifffahrt sei, so sei er dennoch prädestiniert, als schwimmendes Museum die Geschichte der Rheinschifffahrt zu dokumentieren. "Es muss uns schon nachdenklich machen, dass eine andere Stadt so großes Interesse an dem Schiff hat", so Reinhold Götz (SPD). Tatsächlich würde Düsseldorf den Dampfer gern an den Rhein holen und sucht gerade nach einem geeigneten Liegeplatz, um ihn als Ausstellungsfläche für ein 300 Jahre altes Plattenbodenschiff zu nutzen. "Auch für Mannheim ist das Schiff eine touristische Attraktion", ist sich Birgit Reinemund (FDP) sicher. Die Grünen möchten sich nach Aussage von Patrick Haermeyer in Anbetracht der Kostenschätzungen jedoch vorrangig mit der Frage beschäftigen, "an welchem anderen Ort wir künftig Hafen- und Industriegeschichte spielen können."

Der Stiftungsrat des Technoseums hat seine Entscheidung für 3. Juli angekündigt. Die Zeichen dafür, dass diese positiv im Sinne einer Sanierung und des Weiterbetriebs unter der Flagge des Technoseums ausfällt, stehen nach Einschätzung von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) nicht gut. So hoch die Sympathien in der Bürgerschaft für das Schiff auch seien, so deutlich hätten Museumsleitung und das Land ihre ablehnende Haltung deutlich gemacht. Wenn der Gemeinderat das Museumsschiff sichern wolle, dann müsse im Zweifelsfall die Stadt am Ende für die Kosten gerade stehen. "Eine neue Trägerschaft muss daher ganz genau geprüft werden. Denn was wird aus dem Projekt, wenn es bürgerschaftlich am Ende doch nicht zu stemmen ist", gab Kurz zu bedenken.

"Wenn am Ende ein Trägermodell aus Technoseum, Bürgerbündnis und Stadt herauskommt, könnten wir damit gut leben", beschrieb Kranz die Position der CDU. Voraussetzung sei, dass die drei Genannten gemeinsam ein tragfähiges Betreiberkonzept erarbeiten. Die SPD sieht nach wie vor das Land mit in der Pflicht, und Landtagsabgeordneter Boris Weirauch hat die für Wissenschaft, Forschung und Kunst zuständige Ministerin Theresia Bauer nach Mannheim eingeladen, um mit dem Bürgerbündnis ins Gespräch zu kommen und eine Lösung zu suchen, damit die "Mainz" in Mannheim bleiben kann.