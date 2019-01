Mannheim. (rl/alb/dpa) Der Betreiber des Rheinneckarblogs, Hardy Prothmann, wurde vom Amtsgericht Mannheim zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt. Die Strafe besteht aus 120 Tagessätzen von je 100 Euro.

Vor dem Amtsgericht Mannheim wurde der Fall eines erfundenen Beitrags aus dem März 2018 verhandelt, in dem es um einen angeblichen Anschlag mit 136 Toten in Mannheim ging. In dem Text war die Rede von 50 Angreifern, die für ein "Blutbad apokalyptischen Ausmaßes" verantwortlich seien. Zudem hieß es, die Polizei habe eine Nachrichtensperre verhängt.

Die Staatsanwaltschaft hatte am heutigen Montag sogar 13.000 Euro gefordert, Prothmanns Anwalt Maximilian Endler plädierte wie bereits beim ersten Termin vor dem Amtgericht am 16. Dezember auf Freispruch.

Das Richterin begründete die Entscheidung damit, dass die Verbreitung der Nachricht zu dem angeblichen Terroranschlag sehr wohl dazu geeignet gewesen ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Es ging dabei um Vortäuschung schwerer Straftaten wie Mord, Totschlag und gefährlicher Körperverletzung.

Der Blogger nahm das Urteil gefasst auf und meinte nur, dass er damit gerechnet habe. Ebenso verzichtete er nach der Urteilsverkündung darauf, noch etwas vor Gericht dazu zu sagen. Der Blogger will nun in Berufung gehen. Die nächste Instanz wäre das Landgericht Mannheim. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach dem Ende der Verhandlung jedoch sprach er noch mit mehreren Journalisten. Vor der Verhandlung soll er behauptet haben, lieber ins Gefängnis gehen zu wollen, als die Strafe zu bezahlen. Hierauf angesprochen relativierte er dies und meinte, dass dies nur ein "Scherz" gewesen sei.

Der Blogbetreiber hatte im Dezember argumentiert, dass er mit seinem Beitrag Aufmerksamkeit für mögliche Bedrohungslagen wecken wollte. Laut Staatsanwaltschaft war der Bericht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Daraufhin verhängte das Gericht im vergangenen Juli eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro. Dagegen erhob der Betreiber des Blogs Einspruch. Bei der Verhandlung hatte Prothmanns Anwalt Endler die Richterin für befangen erklärt. Das Gericht hatte den Antrag abgelehnt.