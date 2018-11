Mannheim. (oka/alb) Das mehrstöckige Haus in der Hafenstraße 66 als baufällig zu bezeichnen, wäre wahrhaft untertrieben. Es erlangte 2011 traurige Berühmtheit als einer der Schrottimmobilien im Stadtteil Jungbusch, in denen Südosteuropäer unter verheerenden Zuständen "wohnten". Skrupellose Südosteuropäer hatten damals die Wohnungen - oder manchmal auch nur eine Matratze - an ihre Landsleute vermietet. Zu horrenden Preisen ohne fließend Wasser und Strom. Das einsturzgefährdete Haus wurde geräumt, 2012 kaufte es die Stadt. Nach sechs Jahren Leerstand haben jetzt endlich die Abbrucharbeiten begonnen.

Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG baut an gleicher Stelle ein neues Gebäude. Durch den Neubau in der Hafenstraße entstehen barrierefrei erreichbare Wohnungen, die in dem durch Altbauten geprägten Stadtteil dringend benötigt werden. Die geplanten Wohnungen werden als Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 31 und 69 Quadratmetern Wohnfläche zu einem Mietpreis von 7,50 Euro pro Quadratmeter angeboten. Im Erdgeschoss des Hauses ist eine Gewerbeeinheit geplant. In das Projekt fließen Fördermittel aus dem Landeswohnraumförderungsprogramm erreicht.

Weil es Überlegungen der Stadtverwaltung gab, in den Neubau ein weiteres Existenzgründerzentrum einzuquartieren, besetzten Aktivisten im August 2017 das Gebäude. Mitglieder des Bündnisses "Wem gehört die Stadt? Mannheim" (WGDS) waren in die Bruchbude eingedrungen und hatten dort augenzwinkernd das "Grand Hotel Jungbusch" eröffnet. Mit ihrer Aktion wollten die Besetzer auf die angespannte Wohnungslage im Stadtteil Jungbusch und die zunehmende Gentrifizierung des Quartiers aufmerksam machen.

Ihre Sorge war nicht unbegründet, immerhin befinden sich auf der anderen Straßenseite Luxuslofts und teure Apartments. Nach Gesprächen mit dem Ersten Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht sowie Polizeieinsatzleiter Jörg Lewitzki waren die Aktivisten schließlich bereit, das Gebäude zu verlassen. Die Stadt sah von einer Anzeige ab und betonte, dass Investoren sich mit der Immobilie "keine goldene Nase verdienen" werden. Dieses Versprechen wurde gehalten.

Info: Während der Baumaßnahme ist die Durchfahrt der Böckstraße auf Höhe des Bauvorhabens gesperrt, die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.