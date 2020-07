A656 bei Mannheim-Seckenheim. (pol/rl) Zu einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Seckenheim kam es am Samstagnachmittag. Laut Polizeibericht war ein 53-jähriger Motorradfahrer gegen 15 Uhr in Richtung Mannheim unterwegs.

Weil er im einspurigen Baustellenbereich an der Ausfahrt zu schnell fuhr, erkannte er zu spät, dass ein Opel Astra wegen eines Staus angehalten hatte. Trotz Vollbremsung konnte der 53-Jährige nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf den Opel.

Beim Aufprall erlitt er mehrere Knochenbrüche, die stationär in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine Lebensgefahr bestand zwar nicht, allerdings musste er per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Der 36-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war die A656 in Fahrtrichtung Mannheim für eine halbe Stunde voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen die Unfallstelle zu umfahren.