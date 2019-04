Mannheim. (pol/mare) Rollende Gefahr auf der Autobahn: Bei der Kontrolle von Gefahrguttransporten auf dem A6-Autobahnparkplatz "Linsenbühl" wurden bei 61 Prozent der überprüften Schwerlast-Lkw Mängel festgestellt. Fünfmal waren diese, so teilt es die Polizei mit, sogar so groß, dass Sachverständige hinzugezogen wurden, die die Brummis als "verkehrsunsicher" einstufte - faktisch also nicht fahrbereit.

Es ist ein erschreckendes Ergebnis: 31 Lkw überprüften die Beamten am Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr. 19 davon wiesen Mängel auf.

Den krassesten Fall stellte ein Gefahrgut-Lkw aus Italien dar. Es handelte sich dabei um einen leeren Tankauflieger - der zunächst nicht gereinigt war. Zudem war einer der Bremszylinder an der Hinterachse abmontiert, die Bremsleitungen abgeklemmt und der Bremszylinder auf die Hinterachse gebunden. Verschlissen waren die Bremsscheiben obendrein. Das Ergebnis: Der Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren.

Gefahrgutkennzeichnung. Foto: Polizei

Gleich elf Fahrer verstießen darüberhinaus gegen die strikten Regeln bei der Beförderung von Gefahrgut. Siebenmal war die Ladung dabei nicht ausreichend gesichert. Technische Mängel wurden ebenfalls siebenmal beanstandet. Ein häufiges Problem: die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Gerade bei Gefahrguttransporten sind übermüdete Fahrer natürlich ein Risiko. So achteten die Beamten auch darauf - und verwarnten acht Lkw-Lenker, weil sie gegen die Zeiten verstoßen hatten.

Schließlich ahndeten die Beamten zwei Verstöße gegen das Abfallrecht und einen Verstoß "gegen Bestimmungen zum gewerblichen Personenverkehr".