Mannheim. (pol/mün) Gegen 19.20 Uhr geriet auf der Autobahn A6 bei Mannheim-Rheinau ein Autotransporter aus bisher unbekannten Gründen im hinteren Bereich in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen bereits drei Neufahrzeuge in Vollbrand. Der Gliederzug hat insgesamt fünf SUV-Neufahrzeuge der Marke Mercedes geladen.

Der Lkw war von Bremen in Richtung Schweiz unterwegs. Die A6 wurde zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Mannheim/Schwetzingen voll gesperrt. Kurzzeitig war auch die Gegenfahrbahn gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürft im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Bergungsarbeiten werden noch einige Zeit andauern. Gegen 20.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen freigegeben.

Gegen 21.40 Uhr ereignete sich dann in Richtung Mannheim ein schwerer Auffahrunfall. Ein Audi ist aus unbekannten Gründen mit voller Wucht auf einen AMG Mercedes GLE 63 aufgefahren. Der Audi fing im Bereich vom Motorraum Feuer, dies konnte allerdings schnell gelöscht werden. Der Unfall ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Mannheim, genau in der Höhe der Einsatzstelle vom in Brand geratenen Autotransporter. Ob es sich um einen Gafferunfall gehandelt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei.

Die A6 wurde nach dem Unfall zwischen Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden drei Personen vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Offenbar hatte nach dem Unfall einer der Fahrzeuginsassen im Mercedes etwas über die Leitplanke geworfen. Die Polizei suchte den Bereich an der Böschung ab und wurde auch fündig. Offenbar waren es Drogen. Zwei männliche Personen wurden vor Ort durchsucht. Weitere Hintergründe sind dazu noch nicht bekannt.

Update: Samstag, 6. Februar 2021, 00.52 Uhr