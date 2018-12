Von Jan Millenet

Spielen im Schulunterricht: Was Lehrer normalerweise nicht dulden, ist im Johanna-Geissmar-Gymnasium freitagnachmittags sogar ein Muss. Im EDV-Raum, wo sich Stimmengewirr, das Klappern von Würfeln und konzentrierte Stille vermischen, treffen sich regelmäßig rund 20 Schüler im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren und katapultieren sich in die Welt der Brett- und Kartenspiele. Doch dabei wird nicht nur gezockt: Die Jugendlichen entwickeln selbst Spiele. Ihr erstes ist seit kurzem unter dem Firmennamen Samurai Games sogar in Geschäften erhältlich. Gegründet wurde das Unternehmen im Oktober letzten Jahres.

Auftrag von den Adlern

Warum die jungen Menschen unter dem Dach des Gymnasiums im Stadtteil Schönau Geschäfte machen, erklärt Lehrer Christian Mahnke: "Das ist eine Schülerfirma und rechtlich eigentlich wie eine AG." Also ein Kleinunternehmen unter der rechtlichen Aufsicht der Schule. Mahnke, der die jungen Spieleautoren anleitet, ist dabei als Lehrer tätig, wie wenn er eine AG leiten würde. "Doch der Unterschied ist, dass die Schüler hier Geld verdienen", das sie auch behalten dürfen. Ziel sei es, die jungen Menschen auf unternehmerisches Denken und Handeln vorzubereiten. Das Geldverdienen ist beabsichtigt, "damit sie sich auf dem freien Markt behaupten und echte Erfahrungen machen".

Einen Erfolg können die jugendlichen Unternehmer schon verbuchen. Ihr Kartenspiel "31er" ist seit geraumer Zeit im Umlauf. Erhältlich ist es in Spielwarengeschäften in Mannheim und Heidelberg, aber auch über eine große Internetverkaufsplattform - und natürlich über den firmeneigenen Webshop.

Das Spiel ist einfach, aber ziemlich spaßig. Das "Setting" spielt in der Schule und nimmt Bezug auf den jugendsprachlichen Ausdruck "einen 31er machen", was so viel bedeutet wie seine Freunde im Stich zu lassen. "Daher haben wir 16 der 32 Spielkarten mit klassischen Schülertypen im Comic-Stil gestaltet", erzählt Mahnke. Statt Kreuz, Pik, Herz und Karo gibt es also "Nerds", "Sportler", "Zicken" und "Clowns".

Während der Lehrer erzählt, sitzen die Schüler in kleinen Gruppen an mehreren Tischen und stecken geschäftig die Köpfe zusammen. Denn Samurai-Games hat bereits einen neuen Auftrag an Land gezogen. "Wir sollen für die ‚Mannheimer Adler‘ ein Spiel entwickeln", sagt Mahnke, der sich sein Wissen über Spieldesign gemeinsam mit den Schülern anhand von Fachliteratur und Gesprächen mit Spieleautoren angeeignet hat.

Und damit erklären sich auch die unterschiedlichen Grüppchen. An einem Tisch wird gerade das "Spiel des Lebens" gespielt, um Ideen zu sammeln. Am Nachbartisch sitzen die drei 17-Jährigen Tobias, Philip und Tim und verfeinern einen ersten Adler-Spiel-Prototyp, bislang ebenfalls ein Kartenspiel. "Der Prototyp ist die schwierigste Phase", erzählen sie. "Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Man muss viel testen, verbessern und professionalisieren. Danach gehen wir ans Design", sagt Tim. Am dritten Tisch wird gewürfelt - ebenfalls, um auf Ideen zu kommen, die ins Spiel einfließen könnten.

Doch die Schüler erfinden nicht nur Spiele, sie kümmern sich auch um alles andere, etwa die Vermarktung und Werbung. Denn die jungen Menschen sollen lernen sollen, wie es in der Geschäftswelt läuft. Und der Erfolg spricht für die Schüler. Von den 600 produzierten "31er"-Spielen seien nur noch 100 übrig, wie der Deutsch- und Sportlehrer verrät. Doch reich werde man mit dem Verkauf nicht. Denn allein die Produktionskosten verschlingen einen ziemlichen Batzen. Finanziert werden sie auch durch Sponsoren.

Dass die jungen Spieleautoren es richtig draufhaben, wurde ihnen kürzlich beim Heidelberger Spieleverlag in Walldürn bestätigt, der sie zu sich einlud. Die Jugendlichen stellten ihr "31er" vor. "Die Redakteure und der Geschäftsführer des Spieleverlags waren begeistert von den Schülern, deren Einsatz und Fachwissen", berichtet Mahnke. So begeistert, dass die Gymnasiasten nun richtige Spieletester für den Verlag sind, ein Spieledesign-Workshop für sie in Planung ist und eine weitere Zusammenarbeit anvisiert wird.

Info: www.samurai-games.de