Von Jan Millenet

Verena und Max Freudenberg hatten die Schnauze voll. "Wir wollten nicht mehr in vorgefertigten Konzepten arbeiten. Wir wollen etwas, in dem wir uns entfalten können. Etwas, das sich richtig anfühlt", erzählt das Mannheimer Ehepaar, beide 28 Jahre alt, beim Treffen in einem Mannheimer Café. Sie hängten ihre Jobs an den Nagel - und hatten auch gleich eine Idee, mit der sie in ihre neue Zukunft starten wollen. "Dankbar" nennt sie sich. Und kurz umschrieben soll es sich dabei um einen Treffpunkt in den Mannheimer Quadraten handeln, bei dem Künstler umsonst auftreten können und man für die Getränke und Snacks bezahlt, was man will. Neudeutsch heißt dieses Modell "Pay-what-you-want".

Die beiden setzen sogar noch eins obendrauf. "Alles, was über die Fixkostendeckung hinausgeht, wird an gemeinnützige Projekte in der Mannheimer Umgebung gespendet. Die Gäste können dabei mitbestimmen", so Max Freudenberg, der damit sogleich den Kernpunkt der "Dankbar" anspricht: In ihr soll es entgegen dem alltäglichen Stress und Profitdenken um das Eigentliche gehen - um Menschlichkeit, Respekt und Vertrauen.

Und scheinbar kann so eine auf den ersten Blick träumerisch anmutende Unternehmung tatsächlich gelingen. "In Hamburg funktioniert so etwas schon seit 2009", erzählen die beiden. Kennen gelernt haben sie Ähnliches in Marburg. Auch die Sache mit der "Spendenbereitschaft" ist anscheinend nicht sehr blauäugig, wie ihre Recherchen ergeben haben. "Menschen wollen spenden", so der Mannheimer, der sich dabei unter anderem auf eine Studie der Uni Aachen stützt, die herausgefunden hat, dass es dabei vor allem auf das Image des Unternehmens ankomme und auf dessen persönliche Komponente.

Ihr Projekt nehmen die Freudenbergs ernst. Die Gründung einer gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft ist bereits in vollem Gange, zahlreiche Behördengänge haben sie schon hinter sich gebracht. Es gebe auch schon ein Wunschobjekt für ihre "Dankbar" in der Innenstadt. Wo genau, verrät Verena Freudenberg noch nicht, da sie noch in Verhandlung mit dem künftigen Vermieter stehen. Die studierte Architektin und Künstlerin möchte sich selbst um die Inneneinrichtung kümmern. Auch wenn die Idee nicht neu ist, so etwas wie die "Dankbar" wäre in Mannheim einzigartig. "Die Resonanz ist sehr positiv. Wir zweifeln nicht daran, dass es funktioniert", erzählt Max Freudenberg, der eigentlich gelernter Elektriker und Musiker ist.

Aktuell versucht das kreative Ehepaar, sein Vorhaben per Crowdfunding zu starten. Die Aktion, bei der Unterstützer als Geldgeber fungieren, aber auch etwas dafür zurückbekommen, läuft noch bis zum 25. Mai. Sollte dabei das notwendige Kapital nicht zusammenkommen, werden sie einen Kredit aufnehmen, was sie eigentlich umgehen möchten. "Wir ziehen es auf jeden Fall durch", zeigen sich die beiden selbstsicher.

Wird die "Dankbar" realisiert - die Freudenbergs peilen schon den Juli oder August an -, bekommt Mannheim eine Location, die ein vielfältiges Programm bieten möchte: Kunst-, Musik- und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Jam-Sessions, Poetry-Slams, Diskussionsrunden, akustische Liveauftritte von Bands und Musikern. "Außerdem möchten wir Nachwuchskünstlern die Möglichkeit geben, bei uns aktiv zu werden und untereinander ein Netzwerk aufzubauen", sagt Max Freudenberg, der aus eigener Erfahrung weiß, dass es nicht einfach ist, als Kreativer in der Szene Fuß zu fassen. Finden keine Veranstaltungen statt, so der Plan der beiden, ist die "Dankbar" ein Tagescafé mit kleinen Snacks und Getränken. Ein Ort zum Wohlfühlen soll es werden.

In ihren früheren Jobs haben sich Verena und Max Freudenberg zumindest nicht mehr wohlgefühlt. Sie haben sich aus diesem "vorgegebenen Schema" befreit und wollen nun Eigenverantwortung übernehmen. Und das möchten sie auch ihren Mitmenschen ermöglichen, indem sie sie in die "Dankbar" mit einbeziehen. "Es soll an das Gute appelliert und zum Nachdenken angeregt werden", wünschen sich die Eheleute. Und auch, dass die Menschen wieder zufriedener und mit einem Lächeln durch das Leben gehen. Etwas, das sie sehr vermissen.

Info: Max und Verena Freudenberg kann man unter www.startnext.com/dankbar unterstützen. Dort sind auch die Modalitäten des Crowd-fundings zu finden. Weitere Infos über die "Dankbar" gibt es unter www.dankbar-mannheim.de.