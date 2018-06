Von Jan Millenet

In letzter Zeit stand die Mannheimer Neckarstadt-West häufig in den Schlagzeilen: Razzia, Zuwanderung aus Südosteuropa, der Gauck-Besuch. Doch das vergangene Wochenende machte wieder einmal deutlich, dass der Stadtteil auch eine ganz andere Seite hat. Eine sehr kreative. Das Kulturfestival "Lichtmeile" fand von Freitag bis Sonntag statt. Mit bunter Fassadenbeleuchtung, einem vollen Programm, vielen Besuchern und einem kleinen Rekord: Denn bei der neunten Ausgabe waren mehr Teilnehmer dabei, als je zuvor.

"Die Alten machten wieder mit, und es sind viele Neue dazugekommen", erklärte Lisbeth Didio vom Projektteam "Lichtmeile" erfreut. Sie stand am Freitagabend im Kreativwirtschaftszentrum "Altes Volksbad", das viele Besucher als Starpunkt für ihre Reise durch die illuminierte Neckarstadt-West nahmen. Dort erhielten sie von Didio und weiteren Helfern erste Tipps und das üppige Programmheft mit Lageplan und allen Punkten, die angesteuert werden konnten. Denn das war durchaus keine leichte Übung, immerhin durfte man zwischen rund 90 Programmpunkten wählen, die auf etwa 60 Orte verteilt die unterschiedlichsten Kunstrichtungen und kreative Ideen präsentierten.

Die Projektplaner hatten sich für eine ganz besondere Festivalvariante entschieden, wie Lisbeth Didio am Freitag erklärte: "Wir haben das Ganze in vier Teile aufgeteilt." Der Freitag nannte sich "Neckarstädter Nächte" und beinhaltete hauptsächlich Livekonzerte und DJ-Auftritte. Am Samstag folgte der "Tag des offenen Ateliers", an dem die Besucher unter anderem jede Menge Ausstellungen, Theater und Lesungen präsentiert bekamen. Letztendlich wurden auch die Kleinen nicht vergessen. Ihre unterhaltsamen Stunden schlugen am Sonntag mit "Kultur für Kinder". Gewinnspiel, Theater und Mitmachaktionen inklusive. Zudem hieß es am Sonntag: "Literatur an ungewöhnlichen Orten".

"Wir wollen mit der ,Lichtmeile' das kulturelle Potenzial der Neckarstadt zeigen", so Didio. Doch anders, als beispielsweise beim Kulturfest "Nachtwandel" im benachbarten Stadtteil Jungbusch, spielt sich bei der "Lichtmeile" die Kultur eher im Innern ab. Essens- und Getränkestände, Gedrängel auf den Straßen oder einen lautstark bebenden Kiez suchte man daher auch an diesem Wochenende vergebens. Es wandelten zwar deutlich mehr Menschen durch die Gassen als sonst, aber das Leben pulsierte im Innern von Häusern, in Hinterhöfen, Kirchen, Tanzschulen, Hausgemeinschaften, sogar in Kindergärten und anderen Einrichtungen und Orten, die üblicherweise der Öffentlichkeit nur selten Zugang gewähren. "Wir zeigen hier alle Ecken und Kanten - und viele verborgene Schätze", meinte Didio geheimnisvoll. Und sie behielt recht: Eine Glamourparty im Innenhof eines Kinderladens, eine Lesung zwischen Waschmaschinen und Trocknern in einer Wäscherei oder in der Ausnüchterungszelle der Polizei bietet nicht jede Kulturveranstaltung.

Im Alten Volksbad konnte man die alten Badewannen und Duschen anschauen, die früher von den Einwohnern genutzt wurden.