Von Marco Partner

Mannheim. Er war ein Kleinwüchsiger, der zur Legende wurde. Ein Blumenverkäufer und Mannheimer Original, das bis heute unvergessen bleibt. Mit Kappe und Körbchen ausgestattet, zog das kleine, pfiffige Wesen um die Jahrhundertwende durch die Kneipen und Lokale in den Quadraten. "Kaaf mer ebbes ab", soll er gesagt – und vor allem unzählige Witze erzählt haben.

An den Kapuzinerplanken hat man ihm ein Denkmal errichtet, und jedes Jahr werden mit dem nach ihm benannten "Bloomaul-Orden" Kurpfälzer Persönlichkeiten gekürt. Am Montag jährt sich der Todestag des "Blumepeter" zum 80. Mal. Doch schiebt man den Mythos um das Mannheimer Maskottchen beiseite und blickt auf sein tatsächliches Schicksal, klaffen Dichtung und Wahrheit weit auseinander.

Peter Schäfer wird am 5. April 1875 geboren. Nicht in Mannheim, sondern in Plankstadt. Mit einem "übergroßen Kopf" und einem "greisenhaften Gesicht" soll der Sohn einer Tagelöhnerin und eines Maurers zur Welt gekommen sein. Sein Minderwuchs ist auf Kretinismus, eine Unterfunktion der Schilddrüse, zurückzuführen. 1891 zieht die Familie in die Quadrate der aufstrebenden Industrie- und Arbeiterstadt – und eröffnet dort ein Blumengeschäft.

Neben seinen vier Geschwistern hilft auch der kleine Peter mit, wie er kann. Schon zu Lebzeiten wird der gnomenhafte Blumenverkäufer zur Attraktion. Auf Fotos posiert er als Gewichtheber - und erscheint auf Postkarten ebenso groß und symbolträchtig wie der Wasserturm. Für Showkämpfe steigt das stadtbekannte Männlein in den Ring. "Kläh vunn Wuchs/kaum greeßer wie’n Meter/gerisse wie’n Fuchs/war unser Blumepeter", heißt es in einem Gedicht.

Tatsächlich aber wurden wohl mehr Späße über ihn gemacht als mit ihm. "Ich glaube nicht, dass er auch nur einen Witz erzählt hat. Die Geschichten, die man sich erzählt, kontrastieren maximal zum wirklichen Leben", erklärt Markus Enzenauer vom Mannheimer Stadtarchiv Marchivum. Vor allem die Krankenakte gibt Aufschluss über eine traurige Wendung im Leben des Peter Schäfer.

Mit den Jahren wird den Geschwistern die Betreuung ihres behinderten Bruders zu viel. 1919 wird der 44-Jährige in die Nervenklinik in Weinheim eingewiesen. "Er war in Mannheim eine sehr bekannte Persönlichkeit, mit der viel Ulk getrieben wurde. Schließlich artete die Sache aus, er erregte Ärgernis, zum Beispiel durch Exhibitionismus", heißt es in einem ärztlichen Zeugnis. Ohne echte Aufgabe verschlimmert sich sein Zustand in der Anstalt. Laut Krankenakte soll er "viel onaniert" und sich aggressiv verhalten haben.

1929 folgt die Verlegung in die Nervenheilanstalt Wiesloch. Dort verschlechtert sich seine Verfassung. "Im depressiven Zustand kommt es zu rascher Erregbarkeit und Wutausbrüchen", heißt es. Nachts soll er sich zu anderen Patienten ins Bett legen und homosexuelle Neigungen zeigen. Am 15. Juni 1940 hört sein Herz auf, zu schlagen. Fünf Tage, bevor 75 Patienten im Rahmen der T4-Aktion des Nazi-Regimes in die Tötungsanstalt Grafeneck abtransportiert werden. Sein Tod gibt Rätsel auf: Als Todesursache wird in den Akten eine Herzinsuffizienz vermerkt.

Ob er tatsächlich eines natürlichen Todes starb? "Möglich wäre es. Auffällig ist aber auch, dass alle Befunde in der Krankenakte wohl nachträglich von ein- und demselben Arzt in einem Zug notiert wurden", betont der Historiker und SWR-Redakteur Eberhard Reuß. Ungewöhnlich schnell wird der Leichnam auf dem Anstaltsfriedhof begraben und die Familie erst Tage später informiert. "Im Todesjahr 1940 und danach konnte in Mannheim niemand sicher sein, ob der Blumepeter nicht doch Opfer der NS-Euthanasie geworden war", verrät Reuß.

Erst in den Nachkriegsjahren wird die Erinnerung an die Mannheimer Legende zum manifestierten Mythos in Form einer Bronzefigur, Witzbüchern oder des Bloomaul-Ordens. "Die Ehrungen spiegeln auch das schlechte Gewissen einer Gesellschaft wider, die etwas irgendwie gutmachen wollte", vermutet Reuß.

Ähnlich äußert sich auch Markus Enzenauer: "Er dient als eine Projektionsfläche." Und: Trotz aller Verklärungen habe es Peter Schäfer ja wirklich gegeben. Das ist es vielleicht, was den "Blumepeter" bis heute so faszinierend macht. Er war ein Monnemer Bub: authentisch, malochend, spitzbübisch. Auch wenn längst nicht alles humorvoll war.

Info: Unter dem Titel "Erinnerungen an den Blumepeter" hat Eberhard Reuß ein Buch über das Leben und Wirken des Peter Schäfer verfasst. Im kommenden Herbst plant das Capitol ein Musical über die Mannheimer Legende. Darin soll jedoch das "echte Leben" und weniger der Mythos beleuchtet werden.