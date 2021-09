Rauchschwaden ziehen über die Skyline von New York City, nachdem zwei entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers geflogen waren. Foto: dpa

Von Marco Partner

Mannheim. Zwei Flugzeuge, die ins World Trade Center stürzen. Zwanzig Jahre später erzählen vier Mannheimer mit New-York- beziehungsweise USA-Bezug, wie sie die Terroranschläge von 9/11 erlebten – und reagierten.

Elfriede Breitwieser erfuhr aus dem Anschlägen aus dem Radio. Foto: mpt

> Elfriede Breitwieser ließ damals zur Mittagszeit in ihrer Wohnung in Feudenheim das Radio laufen. "Als die Durchsage vom ersten Angriff kam, habe ich sofort den Fernseher angeschaltet und diese Bilder gesehen, vom Flugzeug im Tower. Ich war erschüttert, dass so etwas passieren kann und stand unter Schock, obwohl ich ja nicht persönlich betroffen war", erinnert sich die 74-Jährige.

Als Vorstandsmitglied beim Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK) hatte sie einen besonderen Einblick in die US-Welt vor ihrer Haustüre: "Ich wurde von Offiziersfrauen zu Weihnachtsfesten eingeladen und durch die Kasernensiedlungen geführt. Jetzt wollten wir unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen", erklärt Elfriede Breitwieser.

Einen Monat später organisierte sie ein großes Benefizkonzert im Rosengarten: 70.000 Deutsche Mark an Spenden kamen zugunsten der New Yorker Feuerwehrfamilien zustande.

Janice Dixon war damals in Berlin. Foto: zg

> Janice Dixon war eine der Stars, die am 8. Oktober 2001 beim Konzert für die Terror-Opfer auf der Bühne stand. 1989 zog es die gebürtige New Yorkerin für ein festes Engagement beim Nationaltheater nach Mannheim. Beim Terrorangriff vor 20 Jahren befand sich die Sängerin in Berlin, um an der Deutschen Oper für die bekannte Mezzosopranistin Cecilia Bartoli einzuspringen. Auf die Premiere am 9. September sollte zwei Tage später der zweite Auftritt folgen. "Ich lag mittags im Hotel und habe durch die Kanäle gezappt. Ich dachte zunächst, jemand erlaubt sich einen schlechten Scherz", sagt sie.

"Kurz darauf kam ein Anruf, der Opernauftritt werde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ich hatte dann meine Familie angerufen, sie waren nicht betroffen. Erst später erfuhr ich, dass ein Freund seinen Liebhaber verlor", so Dixon. "Die Deutschen habe ich damals als sehr einfühlsam empfunden. Sie haben toll reagiert", betonte die Sängerin, die in Brooklyn aufwuchs und in ihren jungen Jahren auch in Manhattan lebte.

Horst Hamann wohnte 2001 in Manhattan. Foto: vaf

> Horst Hamann wohnte 2001 ebenfalls in Manhattan, sogar nur ein paar Blocks vom World Trade Center entfernt, in der Chambers Street. Am 11. September aber befand sich der Mannheimer Fotograf mit seiner Familie in Portland, Maine. "Wir waren gerade im Umzug begriffen, ich empfand das alles surreal und erschütternd", erinnert sich Hamann. Sechs Jahre lebte er mit seiner Familie in Lower Manhattan. "Die Türme habe ich nicht nur unzählige Male fotografiert, man konnte sie von unserem Sofa aus sehen. Wir lebten sozusagen im Schatten der Türme", verrät er.

Da sich die Wohnung nach den Anschlägen im roten Distrikt befand, konnte Hamann erst einmal gar nicht zurück. "Und dann war es viel Aufarbeitung. Wie aus dem Reflex habe ich zur Kamera gegriffen und versucht, das Ganze zu verarbeiten", sagt er. Der Blick durch die Linse als Therapie, hat er diese Bilder vom Ground Zero nie veröffentlicht. Aber eine Fotomontage gibt es von Horst Hamann: Die Twin-Tower sind aus der Skyline verschwunden, in einer Straßenpfütze aber spiegeln sie sich als Erinnerung.

Wenn Hamann 20 Jahre später zurückdenkt, ist da immer noch ein Unbehagen. "Es war eine Attacke auf die Zivilisation, auf die Bürger. Die Bilder haben alle vor Augen, aber es ist nochmal etwas anders, wenn man dort gelebt und gearbeitet hat", erklärt er. Hamann hatte 1979 seinen ersten New-York-Job in einem der Türme. Im 80. Stock. "Als ich aus dem Auszug kam, sah ich eine geschlossene Wolkendecke, nur die Spitze des Empire State Buildings schaute heraus. Das war mein erstes einschneidendes Erlebnis in dieser Stadt."

Marvin Kuhn fühlte sich am 11. September 2001 seltsam beobachtet, als er in seiner US-Army-Jacke auf die Straßenbahn wartete. Erst als er zu Hause war, erfuhr er von den Anschlägen. Foto: vaf

> Marvin Kuhn fühlte sich am 11. September 2001 seltsam beobachtet, als er in seiner US-Army-Jacke auf die Straßenbahn wartete. "Erst als ich zu Hause war, wusste ich, was los ist. Ich war fassungslos", sagt der 43-Jährige. Als Sohn eines amerikanischen Offiziers und einer deutschen Mutter, die auf dem Funari-Gelände tätig war, faszinierte ihn schon als Kind die Kasernen-Welt.

Er sammelte auf den Coleman-Barracks leere Patronen ein und spielte in den Trucks und Jeeps des US-Militärs. "Die Tore waren immer offen. Doch mit 9/11 änderte sich das schlagartig. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden drastisch verschärft, alles wurde zum Kontrollmarathon. Schon meine Mutter bei der Arbeit zu besuchen, wurde zum Problem", sagt Kuhn. Das Zusammenleben zwischen Amerikanern und Deutschen änderte sich. Durch dieses Abriegeln habe er sich aber auch emotional lösen können. "So tat es nicht mehr so weh, als die Garnison ab 2007 abrückte", so Kuhn.

Der Zeit der Amerikaner ist der heutige "Franklin-Hausmeister" aber verbunden geblieben. Die Sammelleidenschaft mündete in einer Ausstellung in einer alten Waffenkammer auf dem Ex-US-Areal. Auch an den 11. September 2001 wird dort erinnert: mit einer Ausgabe der "Stars & Stripes", die man damals auf dem Gelände aus einem Zeitungskasten "ziehen" konnte.