Von Olivia Kaiser

Mannheim ist eigentlich für seine Jugendstilarchitektur bekannt, doch auch das Bauhaus hat Spuren in der Stadt hinterlassen - die Haltestelle Tattersall (1928) mit den typischen orangenen Fliesen beispielsweise oder das imposante Gebäude der AOK (1930-32) an der Friedrich-Ebert-Brücke. Um ein Haar wäre Mannheim sogar Bauhaus-Stadt geworden. "Als das Staatliche Bauhaus 1924 Weimar verlassen musste, hat der Gründer Walter Gropius seine Fühler auch nach Mannheim ausgestreckt", erzählt Monika Ryll, Fachbereichsleiterin für Baurecht und Denkmalschutz der Stadt Mannheim. Nicht zuletzt durch Ausstellungen in der Kunsthalle war die neue radikale Stilform in der Stadt bekannt, und die Bürgerschaft war angetan. Der damalige Oberbürgermeister Theodor Kutzer habe sich bemüht, das Bauhaus in die Stadt am Neckar zu holen, doch Dessau sei am Ende schneller und finanziell besser aufgestellt gewesen, so Ryll.

1926 ließ der städtische Bauamtsleiter Josef Zitzler mit dem Fröbel-Seminar, der heutigen Helene-Lang-Schule, im Stadtteil Lindenhof, das erste moderne Gebäude in Mannheim errichten - im Bauhaus-Stil. Es folgten weitere, wie 1929 die Mütterberatungsstelle im Stadtteil Waldhof. Doch auch Privathäuser entstanden in dieser Zeit, beispielsweise die Villa Rothschild (1929), in der Oststadt, die Ernst Plattner gebaut hat. Der aus Schwetzingen stammende Architekt Emil Gern errichtete in Feudenheim am Schelmenbuckel gleich zwei Wohnhäuser: Das erste 1927 als Eigenheim, das zweite ein Jahr später. Gerns Privathaus, ein bauhaus-typischer Kubusbau mit Flachdach, Garten und großzügigen Terrassen, blieb bis 2013 in Familienbesitz und ist laut Monika Ryll Mannheims erstes privates Bauhaus-Wohnhaus.

Heute wohnt dort Verena Adelberger mit ihrer Familie. "Wir wollten damals nach Feudenheim ziehen", erzählt sie. "Über Bekannte erfuhren wir, dass das Haus zum Verkauf steht. Ich kannte das Gebäude und fand es schon immer interessant." Verena Adelberger hat einen Faible für Architektur. Ihr Großvater hat als Architekt am Stuttgarter Hauptbahnhof mitgebaut. "Ich bin also vorbelastet", sagt sie lachend. "Wir haben Glück gehabt. Doch auch das Haus hat Glück gehabt, dass wir es gefunden haben." Denn nicht jeder hätte es wahrscheinlich so liebevoll und stilgetreu renoviert. "Es war viel Arbeit", erinnert sie sich.

Verena Adelberger. Fotos: Gerold

Nach dem Tod von Emil Gern 1956 hatte dessen Tochter Paula Charlotte mit ihrer Familie viele Jahrzehnte in dem Haus gewohnt. Nachdem sie und ihr Mann verstorben waren, bot der Sohn das Anwesen zum Verkauf an. Allerdings war lange nichts renoviert worden. "Aber das war auch Glück", betont Adelberger. "Denn so sind viele Dinge erhalten geblieben, zum Beispiel die Türen oder auch die Heizkörper." Viel musste neu gemacht werden, doch wo es möglich war, wurde der Originalzustand belassen oder wieder hergestellt. Das Haus ist zwar im Bauhaus-Stil gebaut, hat aber noch Elemente aus der Gründerzeit. Emil Gerns zweiter Bau ein paar Meter weiter, ist schon viel gewagter und asymmetrischer.

Sein eigenes Wohnhaus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst zum Säuglingsheim. Dann requirierte die US-Armee das Gebäude und machte daraus ein Casino. So manche wilde Party dürfte damals auf der großen Dachterrasse stattgefunden haben, mutmaßt Verena Adelberger schmunzelnd. Die Familie Gern lebte während dieser Zeit im Haus. Paula Charlotte hatte gegen Kriegsende bei bei Mary Wigman in Leipzig Tanzpädagogik studiert und gab später im Keller für die Feudenheimer Kinder Ballettunterricht.

Monika Ryll hält am Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr zur Verleihung des "Mannheimer Steins" im Marchivum einen Festvortrag mit dem Thema "100 Jahre Bauhaus. Einzug der Moderne in Mannheim". Das Architektur- und Bauarchiv ehrt mit dem Preis Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Baugeschichte Mannheims verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wird der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur. Eine Bauhaus-Stadtführung findet am Sonntag, 24. Februar, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Haupteingang der Kunsthalle, dem Geburtsort der "Neuen Sachlichkeit", die in Verbindung zum Bauhaus-Stil steht. Bei dem kleinen Stadtrundgang werden gedanklich Entwicklungen bis in die heutige Zeit verfolgt. oka

Die Geschichte des Hauses am Schelmenbuckel hat Monika Ryll in ihrer Broschüre "Bauhaus-Architektur - Der Einzug der Moderne in Mannheim" zusammengefasst. Sie gibt darin einen Überblick über die Bauhaus-Gebäude der Stadt. In der Abhandlung findet sich auch das Nationaltheater. 1952 reichte Ludwig Mies van der Rohe einen Wettbewerbsentwurf ein, der sich jedoch aufgrund seiner großen Dimension nicht durchsetzte. Beim zweiten Wettbewerb 1954 gewann sein Schüler Gerhard Weber, der viele Elemente des Bauhaus umsetzte. Weitere moderne Bauten wie die Heinrich-Lanz-Schule an der Neckarpromenade sind würdige Erben der Bauhaus-Architektur.