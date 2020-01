Mannheim. (ots/make) In der Langstraße hat am Montagabend gegen 23.25 Uhr ein Transporter-Fahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Renault gestreift. Eine Zeugin beobachtete an der Einmündung zur Gärtnerstraße den Unfall. Die Frau teilte der Polizei mit, dass der Verursacher mit seinem weißen Transporter im Anschluss in Richtung Jungbuschbrücke flüchtete.

Weitere Informationen über den Flüchtigen liegen bislang nicht vor. An dem beschädigten PKW entstand ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010 entgegen.