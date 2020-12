Mannheim-Lindenhof. (pol/kaf) Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Stadtteil Lindenhof sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei miteilt, war eine 37-jährige Frau kurz vor 18 Uhr mit ihrem BMW auf der Speyerer Straße in Richtung Neckarauer Straße unterwegs.

An der Kreuzung zur Meeräckerstraße missachtete sie das Rotlicht der Ampel und stieß mit einem 55-jährigen Ford-Mustang-Fahrer zusammen, der auf der Meeräckerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Fahrerin des BMW und deren 44-jährige Beifahrerin erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Meeräckerstraße vorübergehend halbseitig gesperrt. Es gab jedoch keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.