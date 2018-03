Mannheim. (pol/mare) Wem gehört das rote Auto? Das fragt sich aktuell der Polizeiposten Schwetzingerstadt. Er ermittelt nämlich wegen Unfallflucht gegen den bislang noch unbekannten Fahrer jenes roten Autos, wie die Polizei mitteilt.

Am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr hatte der Unbekannte am Augartenplatz in der Rheinhäuser Straße versucht, zwischen einem grauen VW Polo und einem grauen Ford Kuga einzuparken. Das klappte aber nicht. Denn er beschädigte beide Fahrzeuge und fuhr anschließend weiter. Der Schaden beträgt an beiden Fahrzeugen zusammen mehrere tausend Euro.

Laut eines Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen älteren, roten Kleinwagen handeln, dessen Farbe bereits etwas verblichen ist.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem roten Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, melden sich beim Polizeiposten Schwetzingerstadt, Telefon 06 21 / 44 11 25, oder beim Polizeirevier Oststadt, Tel.fon 06 21 /3 30 10.