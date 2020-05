Mannheim. (pol/rl) Ein Auto brannte am frühen Sonntagmorgen in der Marburger Straße völlig aus. Laut Polizeibericht soll der geparkte VW Touran gegen 1.30 Uhr in Brand geraten sein. Die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug vor Ort und löschte das Feuer. Weitere geparkte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zur Folge beträgt der Sachschaden rund 12.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Info: Wer sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminaldirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 zu melden.