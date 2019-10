Mannheim-Vogelstang. (pol/van) Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in der Magdeburger Straße erbeuteten zwei Täter am Donnerstagmorgen um 2 Uhr Tabakwaren sowie Getränke und Chips im Wert von mehreren Tausend Euro. Das berichtet die Polizei.

Die Männer hatten zuvor die Glasschiebetür des Gebäudes eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Die Einbrecher packten ihre Beute nach Angaben der Beamten in Plastiksäcke.

Einer der Täter soll schlank, der Mittäter kräftig sein. Beide trugen dunkle Hosen und schwarze Kapuzenjacken/schwarze Pullover.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Hinweise gehen an folgende Rufnummer: 0621/718490.