Mannheim-Lindenhof. (pol/kaf) Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen geparkten BMW so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort in der Landteilstraße, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Bei dem Auto, das den Unfall verursachte, handelt es sich um ein blaues Fahrzeug, eventuell ein Hyundai i30 N.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621-833970 zu melden.