Mannheim. (pol/mare) Am frühen Dienstagmorgen hat ein 47-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt versucht, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Das teilen die Beamten mit.

Der Mann war gegen 0.20 Uhr mit einem Ford-Transit auf dem Luisenring in Richtung Parkring unterwegs. In Höhe der Seilerstraße fiel er einer Polizeistreife auf und sollte kontrolliert werden. Plötzlich gab der 47-Jährige Gas, brauste los und bog in die Jungbuschstraße ab. Hier fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig in Richtung Hafenstraße weiter.

An der Einmündung zur Hafenstraße stoppte er das Fahrzeug, stieg aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Teufelsbrücke. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß wurde er von den Beamten eingeholt und festgenommen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass unterschiedliche Kennzeichen, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren, daran angebracht waren. Ein Kennzeichenschild war mehrere Tage zuvor entwendet worden. Für das Fahrzeug bestand darüber hinaus kein Versicherungsschutz und es wurde keine Kfz-Steuer dafür entrichtet.

Bei der Überprüfung des Mannes wurde ermittelt, dass gegen ihn ein Fahrerlaubnisentzug vorlag. Sein Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt. Ein

Ein Alkohol- und Drogentest verlief jeweils ohne Befund. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung, Kennzeichenmissbrauchs, Diebstahls von Kennzeichen und verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.