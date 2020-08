Mannheim. (pol/mare) Ein 21-jähriger Taschendieb ist am Donnerstagmorgen ins Gefängnis gewandert. Er war in der Neckarstadt beim Klau eines Mobiltelefons erwischt worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Da er aber keinen Wohnsitz hat, bestehe Fluchtgefahr - daher die Haft. Der junge Mann soll am Mittwoch eine 49-jährige Frau auf der Verkehrsinsel in der Brückenstraße bestohlen haben. Dabei griff er in den Fahrradkorb der Frau und stibitzte das Handy.

Ein Zeuge hatte das aber beobachtet und die Polizei informiert. Außerdem folgte er dem 21-Jährigen. Kurze Zeit später wurde der Dieb dann von einer Polizeistreife aufgegriffen und festgenommen. Ob der Mann noch weitere Diebstähle begangen hat, wird derzeit noch von den Beamten ermittelt.

Er wurde am Donnerstag dann dem Haftrichter vorgeführt und danach in ein Gefängnis eingeliefert.