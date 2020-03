Mannheim. (pol/mare) Eine Straßenbahn musste am Dienstagabend eine Vollbremsung machen. Die Ursache ist noch unklar, wie die Polizei mitteilt.

Am Dienstag gegen 20.20 Uhr fuhr ein blauer Fiat Panda auf der Straße zwischen den Quadraten D4 und D5 in Richtung verlängerte Planken. Zeitgleich fuhr eine Straßenbahn der Linie 6 aus Ludwigshafen kommend in Richtung Paradeplatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Fahrer der Straßenbahn eine Vollbremsung hinlegen, um eine Kollision mit dem Fiat zu verhindern. Ob eine Gefahrensituation gegeben war, der Fiat die Vorfahrt der Straßenbahn verletzte und sich bereits im Kreuzungsbereich befand, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim.

Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge gab es nicht. Aufgrund des abrupten Abbremsens der Straßenbahn kam ein Fahrgast zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.