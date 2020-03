Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zum Sonntag gegen 3.30 Uhr wurden mehrere Anwohner in der Mannheimer Neckarstadt durch einen lauten Knall aus ihrem Schlaf geschreckt. Die daraufhin verständigte Polizei konnte in der Mittelstraße eine zerstörte Scheibe an der Straßenbahnhaltestelle Neckarstadt-West feststellen, wie die Beamten mitteilen.

Ob die Scheibe eventuell durch einen Böller oder Feuerwerkskörper beschädigt wurde, welche auch den Knall erklären könnten, bedarf weiterer Ermittlungen. Die RNV wurde über die Sachbeschädigung informiert und die restlichen Scherben beseitigt.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621 / 33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.