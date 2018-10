Mannheim. (pol/kau) Am Montagmorgen haben Polizisten der Hundeführerstaffel gemeinsam mit Vertretern der Stadt insgesamt sieben Hunde beschlagnahmt, die widerrechtlich in einer Zwingeranlage gehalten wurden.

Wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz verhängten die Beamten ein Haltungsverbot gegen den Hundehalter. Laut Polizeibericht sollte der Mann seine Hunde wegen früherer Verstöße in ein Tierheim bringen. Er wollte sie allerdings weiterverkaufen, weshalb die Beamten am Montagmorgen an den Zwingern im Bösfeld vorbeischauten.

Neben einem Rottweiler wurden fünf Carne-Bresa-Mischlinge im Alter von neun Monaten beschlagnahmt und sofort in das Tierheim Mannheim gebracht. Eine Molosserhündin kam in das Tierheim Heppenheim. Da es sich um eine endgültige Wegnahme handelt, können die Heime die Tiere sofort weitervermitteln.

Der ehemalige Halter muss sich unter anderem wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, das Abfallgesetz sowie dem Errichten nicht genehmigter Bauten verantworten. Zudem waren die Hunde nicht bei der Stadt Mannheim angemeldet worden. Eine Steuernachzahlung wird ebenfalls behördlich geprüft.